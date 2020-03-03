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وزارة العدل و”هيئة عقارات الدولة” تعززان التعاون بإنشاء مجمع مقرات عدلية

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وزارة العدل و”هيئة عقارات الدولة” تعززان التعاون بإنشاء مجمع مقرات عدلية

وزارة العدل و”هيئة عقارات الدولة” تعززان التعاون بإنشاء مجمع مقرات عدلية
http://almnatiq.net/?p=838903
المناطق - واس

التقى معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني معالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بن عباس بافقيه لمناقشة سبل تطوير آليات العمل بين الجانبين.
وجرى خلال اللقاء التوقيع على مذكرة تفاهم بين الوزراة والهيئة لتعزيز التعاون وأوجه الشراكة في إنشاء المقرات العدلية.
وتهدف المذكرة إلى تعاون الطرفين، في إنشاء مجمع المقرات العدلية في (الرياض، جدة، ومكة المكرمة) ليضم عدداً من المحاكم التابعة لوزارة العدل تشمل محاكم التنفيذ، الجزائية، العمالية، الأحوال الشخصية، التجارية والاستئناف, كما تهدف المذكرة إلى تحقيق التكامل بين الوزارة والهيئة بشكل أفضل وأيسر، وتحسين كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي.

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