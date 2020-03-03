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“البيئة” تناقش الاحتياجات المائية للمحاصيل الرئيسة بالمملكة

“البيئة” تناقش الاحتياجات المائية للمحاصيل الرئيسة بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=838908
المناطق - واس

ناقشت وزارة البيئة والمياه والزراعة الاحتياجات المائية للمحاصيل الرئيسة بالمملكة خلال ورشة العمل التي جرى عقدها اليوم، بحضور أكثر من 100 مختص من أساتذة الجامعات في المملكة وعدد من الخبراء بمبنى الوزارة بالرياض.
وجرى استعراض برنامج الوزارة لبناء قواعد بيانات متكاملة لمختلف المزارع في المملكة وما تشمله من أنشطة زراعية وحيوانية، واستعراض نظام الزراعة الشامل للمملكة.
وتهدف الورشة إلى تقدير كميات استهلاك المحاصيل للمياه بما يتوافق مع استراتيجية الزراعة ونظامي الزراعة والمياه في المملكة.
وأكدت انخفاض كميات استهلاك المياه للقطاع الزراعي في المملكة لعام 2019م التي تقدر بـ 15 مليار متر مكعب مقارنة بالعام 2015م حيث بلغت 24,8 مليار متر مكعب.
وأبرزت الورشة معايير تقدير الاستهلاك المائي التي تضمنت الدراسات الحقلية الميدانية ذات القياسات المباشرة، وأجهزة قياس تقدير الرطوبة في التربة، والمعادلات الحسابية وفقاً لظروف المناخ والتربة.
واستعرضت خطة العمل التي جرى تطبيقها لتقدير الاستهلاك المائي وتشمل الاعتماد بشكل أساسي على نتائج الأبحاث العلمية ثم التقارير مع الاستئناس بالتجارب الطويلة لبعض الشركات المعروفة في المجال الزراعي في بعض الحالات ومواءمتها مع نتائج الدراسات، واعتماد المتوسط في استهلاك المياه بالمنطقة في حالة وجود أكثر من عروة، واعتماد نظام الري بالرش بالنسبة لري المحاصيل الحقلية والخضروات لأنه النظام الرئيسي لري المحاصيل بالمملكة، بالإضافة إلى اعتماد نظام الري بالتنقيط لري النخيل والزيتون، واعتماد القيمة المتوسطة ما بين 1300-1500 جزء في المليون لملوحة مياه الري، نظراً لأهمية ملوحة مياه الري في تحديد كمية مياه الري حقلياً وحسابياً.
واختتمت الورشة بالتأكيد على ضرورة تركيز الدراسات والبحوث في الفترة القادمة على موضوع ترشيد استهلاك المياه للمحاصيل الرئيسة لتحقيق أفضل إنتاجية لوحدة المياه من المحاصيل المختلفة.

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