أمير الحدود الشمالية يدشن إدارة خدمة العملاء وبيئة العمل بأمانة المنطقة

المناطق - خالد الضبيبي

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم إدارة خدمة العملاء وتطوير بيئة العمل بأمانة منطقة الحدود الشمالية ( المرحلة الاولى) بقيمة مالية تبلغ ( 600,000 , 2 ) ريال ، كما دشن إلكترونيا .. شعار أمانة منطقة الحدود الشمالية الجديد .

وتجول سموه في مكاتب خدمة العملاء والتي تستهدف الارتقاء بجودة الخدمات البلدية المقدمة ورفع مستوى رضا المواطن عن الخدمات من خلال استقبال ومعالجة الشكاوي سواء عن طريق الرقم المخصص للبلاغات 940 واستقبال مباشر للمواطنين والإجابه عن استفساراتهم واستقبال ملاحظاتهم .

و قدم أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام الشمري شرحاً تفصيلياً عن الخدمات التي يقدمها مركز خدمة العملاء ، والبلاغات التي يستقبلها والآلية المتبعة في تلقيها والمراحل التي تمر بها منذ استقبالها إلى نهاية علاجها، بالتنسيق مع كافة الادارات والبلديات حسب نوعية البلاغ .

وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أن خدمة العملاء تعد من المبادرات المهمة لتهيئة بيئة عمل محفزة ورفع كفاء رأس المال البشري بما يعزز الانتماء والإنتاجية لموظفي القطاع الحكومي ، لافتا الانتباه لأهمية تنمية روح المسؤولية لدى الموظف، ونشر القيم والمبادئ الأخلاقية المهنية وتعزيزها والالتزام بها، وتنمية ثقافة الموظف بأهمية الدور الذي يقوم به، والأُطر الأخلاقية التي يعمل في سياقها، وتعزيز القيم المهنية والأخلاقية في علاقة الموظف العام مع رؤسائه وزملائه ومتلقي الخدمة من المستفيدين ، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 بكفاءة وفاعلية ، من خلال تطبيق أفضل معايير الجودة والتميز المؤسسي،مشيرا سموه إلى أن رضا المستفيدين على مستوى جودة كافة الخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية للمواطن هو المؤشر المعتمد للنجاح والتميز .

كما

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم, مشروع تطوير قاعة الأمير عبدالعزيز بن مساعد للاحتفالات بعرعر، وذلك في إطار جولات سموه التفقدية للاطلاع على المشروعات التابعة لمختلف الجهات والإدارات الحكومية بالمنطقة.

وتضمن المشروع الذي بلغت قيمته المالية 3.350.000 ريال، تأهيل وتطوير صالة الاستقبال وتطوير أنظمة الأمن والسلامة و تكسية الجدران بعوازل صوتية، وإنشاء صالة استقبال كبار الزوار وتركيب إنارة متطورة, وتأهيل الصالة الرئيسة وتركيب مسرح مجهز بشاشات عرض وصوتيات متطورة وتجهيزها بكراسي فاخرة بسعة 500 شخص, وتجهيز قاعة خاصة بورش العمل بسعة 150 شخص مجهزة بأحدث التقنيات, إلى جانب لتهيئة المرافق الخدمية.

ووجه سموه بتعديل جميع مرافق القاعة بما يتناسب مع الأشخاص ذوي الإعاقة، كما وجه سموه بإجراء تعديلات تناسب المرحلة الحالية والمقبلة

