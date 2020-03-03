لجنة متابعة مستجدات كورونا تطمئن الجميع عن حالة المواطن المصاب بكورونا

المناطق - واس

عقد بمقر هيئة الغذاء والدواء ظهر اليوم, الاجتماع الثالث عشر للجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع لفيروس كورونا ، حيث طمأنت اللجنة الجميع بأن المواطن الذي جرى الإعلان عن إصابته بفيروس كوررنا الجديد يتمتع بصحة جيدة وحالته مستقرة, حيث يتم رعايته بأفضل مستوى, وكذلك رعاية أسرته وجميع المخالطين له، لافتة الانتباه إلى أنه جرى تفعيل فريق تدخل سريع واستجابة سريع من المختصين للقيام بالتقصي والاستقصاء الوبائي لحالته، حيث جرى حصر 70 مخالطاً له والوصول لهم والاطمئنان على صحتهم, كما جرى التعامل معهم سواءً بالحجر الصحي أو العزل أو الحجر المنزلي وفقاً لأوضاعهم الصحية بحسب المعايير المعتمدة.

وأبانت اللجنة أن هذا الإجراء ليس خاصاً بهذه الحالة فقط وإنما هو إجراء وقائي متبع لجميع الفيروسات التي يُعد تفشيها وبائياً, وسيستمر العزل والحجر حتى انتهاء كامل الإجراءات والتحاليل الصحية له والاطمئنان الكامل على حالته, موضحة بأنها ستستمر في شفافيتها مع المجتمع والجميع وفي حال ظهور أي حالات أو عينات إيجابية وأن عمليات رصد حالات الاشتباه مستمرة يومياً وستستمر في الإعلان عند ظهور أي حالة إيجابية أولاً بأول والتعامل مع هذه الحالات سيكون بكامل القدرات والموارد التي سخرتها الدولة للتعامل معهامن أسرة وقدرات بغرف العزل والمستشفيات المتخصصة في جميع أنحاء المملكة.

وشددت اللجنة على أهمية الوعي وعدم الانجراف خلف الشائعات, مؤكدةً أنهم يراقبون التطورات اليومية لفيروس كورونا الجديد والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والجهات المعنية حول العالم والإقليم والمراكز المتخصصة في المملكة.