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نائب أمير الشرقية يلتقي مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية

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نائب أمير الشرقية يلتقي مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية

نائب أمير الشرقية يلتقي مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية
http://almnatiq.net/?p=838922
المناطق - فتحيه عبدالله

التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الثلاثاء)، مديرة فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية نوال رفعت البواردي.

ونوه سموه بما أولته حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -يحفظهما الله- من حرص لترسيخ وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وتطبيق ما جاءت به الشريعة من حفظ للحقوق، دون تفرقة أو تمييز، مؤكداً على أهمية توعية المجتمع بما له من حقوق وما عليه من واجبات، والحرص على التواصل الفعال مع المجتمع، متمنياً سموه للبواردي التوفيق.

من جهتها عبرت مديرة فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية نوال البواردي عن شكرها وتقديرها لسمو نائب أمير الشرقية على ما تفضل به سموه من توجيهات كريمة من أجل تطور عمل الهيئة ومشاركته الفاعلة في تحقيق الأهداف المرسومة له.

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