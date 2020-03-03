” المسعود ” يقلد مدير مرور وادي الدواسر رتبة عميد

وادي الدواسر - فالح الدوسري

قلّد محافظ محافظة وادي الدواسر الأستاذ فهد بن عبدالله المسعود في مقر المحافظة اليوم ، مدير مرور المحافظة العميد محمد بن صمهود العتيبي رتبته الجديدة جاء ذلك بحضور وكيل المحافظ الدكتور أحمد العلم ومدير الشرطة العقيد فهد بن عايد العتيبي ورئيس البلدية الأستاذ صالح السليس

وذلك بعد صدور الأمر الملكي بترقيته إلى رتبة “عميد ” متمنياً له التوفيق والنجاح.

من جانبه رفع العميد محمد العتيبي الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وسمو وزير الداخلية، سائلاً المولى – عز وجل – أن تكون هذه الرتبة دافعاً لبذل المزيد من العطاء والتفاني في خدمة هذا الوطن الغالي.