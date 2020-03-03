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اتحاد الفروسية يقيم 3 بطولات لقفز الحواجز

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المناطق - واس

يواصل الاتحاد السعودي للفروسية إقامة نشاطات برنامجه الموسمي لقفز الحواجز، عندما تنطلق بعد غد الخميس البطولتان التاسعة والعشرة في الرياض وجدة .
وتقام البطولة التاسعة في مدينة الرياض بالمدرسة الدولية للفروسية، بينما يستضيف النسخة العاشرة مركز سيتي هورس في جدة.
ويشارك في البطولتين أكثر من 140 فارساً بما يقارب 200 جواداً.
وتشهد كل بطولة إقامة تسعة أشواط على مدار ثلاثة أيام؛ حيث تبدأ المنافسات يوم الخميس بشوط مفتوح (1) على حواجز 110سم، يليه شوط مفتوح (2) بارتفاع 120سم ثم شوط مفتوح (3) بارتفاع 130سم.
وتتواصل منافسات البطولتان يوم الجمعة القادم بشوط الفرسان تحت 18 عاماً على حواجز 120سم، يليه شوط الفرسان تحت 16 عاماً بارتفاع 105سم ثم شوط المبتدئين على حواجز 100سم.
وتختتم المنافسات يوم السبت القادم بثلاثة أشواط مخصصة لثلاثة مستويات (الصغير 115سم، والمتوسط 125سم، والكبير 135سم).
وينظم الاتحاد السعودي للفروسية يومي الخميس والجمعة البطولة الإلحاقية الثالثة لقفز الحواجز على ميدان نادي الوسم للفروسية في منطقة عسير، وتتكون البطولة من ستة أشواط يشارك فيها ما يقارب الـ٦٠ فارساً.

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