“هيئة المهندسين” تتفق مع المختبر الخليجي لفحص المعدات الكهربائية لتطوير خدماتها

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بحضور معالي نائب وزارة الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل، ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين المهندس سعد الشهراني، وقع الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين المهندس فرحان بن حبيتر الشمري، مذكرة تفاهم مع الرئيس التنفيذي للمختبر الخليجي لفحص المعدات الكهربائية المهندس صالح بن علي العمري ، بهدف تطوير العديد من الخدمات في المجالات الهندسية، مثل الاختبارات المهنية والتدريب والتطوير والشعب الهندسية، والمؤتمرات والملتقيات العلمية، وكل ما يتعلق بتطوير وخدمة الأعضاء.

وأوضح الشمري أن مذكرة التفاهم تهدف لوضع إطار للتعاون بين الطرفين لإثراء العمل المشترك المهني والعلمي، وتبادل الخبرات والمعلومات الفنية، بما يحقق الأهداف المنشودة في المجال الهندسي, مشيراً إلى أن المذكرة تتضمن تعاون الطرفين على تنظيم المؤتمرات والمنتديات والندوات والمحاضرات، إضافة إلى إصدار النشرات والمواد التدريبية والعلمية والمعايير والمقاييس والمسابقات, وأن التعاون سيمتد في المجالات العلمية والبحثية والنشر والتوعية، وتبادل الخبرات والمعلومات المختلفة لدى الطرفين.

يُذكر بأنه وُقعت مذكرة التفاهم خلال انعقاد المؤتمر والمعرض الهندسي الدولي الثاني، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمهندسين تحت شعار “دور القطاع الهندسي في تنمية الاقتصاد الوطني”، ويصاحب المؤتمر معرض يضم كبرى الشركات في القطاع الهندسي، لعرض آخر ما توصلت إليه من حلول وابتكارات.