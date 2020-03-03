بلدي الوجه يعقد جلسته العادية الـ45

المناطق- تبوك:

عقد المجلس البلدي بمحافظة الوجه جلسته العادية الـ45 برئاسة رئيس المجلس أحمد بن محمود الشريف وبحضور رئيس بلدية المحافظة المهندس محمود بن عبدالله العطوي وأعضاء المجلس ناقش خلالها عدداً من الموضوعات واتخذ حيالها مجموعة من القرارات.

وأوضح العطوي أن المجلس اطلع على أهم القرارات السابقة التي اتخذتها المجلس كما اعتمد المجلس توزيع الميزانية التشغيلية للمجلس واستعرض ميزانية البلدية للعام المالي 2020م.

وبين الشريف أنه سيتم تفعيل اللجان وعقد لقاءات مع المواطنين وتلمس الاحتياجات الخدمية للمحافظة.