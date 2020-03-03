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الشيخ المطلق يؤكد على أهمية دور الجامعات في بناء شخصية الشباب والشابات وصناعة قادة المستقبل

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الشيخ المطلق يؤكد على أهمية دور الجامعات في بناء شخصية الشباب والشابات وصناعة قادة المستقبل

الشيخ المطلق يؤكد على أهمية دور الجامعات في بناء شخصية الشباب والشابات وصناعة قادة المستقبل
http://almnatiq.net/?p=838953
المناطق - الرياض

أكد معالي المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، على أن بناء شخصية الشاب والشابة يبدأ من مقاعد الدراسة بالجامعات والتي تصنع قادة المجتمع والوطن في شتى المجالات، وذلك خلال المحاضرة التي القاها بجامعة الملك عبدالعزيز تحت عنوان “رسائل إلى طالب الجامعة” صباح اليوم الثلاثاء 8 / 7 / 1441هـ بمركز الملك فيصل للمؤتمرات،

بحضور معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات ومنسوبي طلاب وطالبات الجامعة، ووجه معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق خلال المحاضرة 16 رسالة للطلاب والطالبات شملت العناية بطلب العلم واستثمار مرحلة الشباب وعلو الهمة وزيادة المسؤولية، واختيار التخصص المناسب والمطلوب في سوق العمل والذي من خلاله يخدم دينه وطنه.

وأوضح معاليه أن مرحلة الجامعة هي فرصة لصق الشخصية لدى الطلاب والطالبات من خلال الاحتكاك بالمختصين والعلماء وزيادة والتجارب والخبرات لديهم، معتبرًا أن مقعد الجامعة هو الانطلاقة الحقيقية للشاب والشابة وبلورة شخصيته وصفاته.

وشدد معاليه أن طلب العلم عبادة يتقرب بها لله فيجب الاجتهاد فيه واستمرارية التعلم والبحث عنه وزيادة المعرفة، محذرًا من الكسل والانشغال عن طلب العلم، ومؤكداً أن طالب العلم قدوة يجب أن تظهر عليه أثار علمه من صفات وأفعال فيجب أن ينعكس ما تعلمه على سلوكياته وأقواله.

وذكر معاليه صفات المتعلم منها أن طالب العلم الحقيقي من يقبل الخلاف في العلم ولا يجب أن يكون الخلاف سببًا للخصومة، والالتزام بالآداب العامة في مظهره وعلاقته مع الناس مبينًا أهمية التعمق في التخصص وعدم التشعب والتشتت في تخصصات وعلوم أخرى حيث أن المتميز في علمه يعتبر مرجع وذلك لتعمقه ومتابعة كل جديد.

بعد ذلك فتح باب النقاش والإجابة على استفسارات الطلاب والطالبات وفي ختام المحاضرة وجه معالي مدير الجامعة خالص شكره وتقديره لمعالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن محمد المطلق على استجابته لدعوة الجامعة، وقدم معالي المدير درعًا تذكاريًا لمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق.

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