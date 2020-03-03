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أمير القصيم يستقبل سفير دولة الفلبين لدى المملكة عدنان ف ألونتو

أمير القصيم يستقبل سفير دولة الفلبين لدى المملكة عدنان ف ألونتو

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أمير القصيم يستقبل سفير دولة الفلبين لدى المملكة عدنان ف ألونتو

أمير القصيم يستقبل سفير دولة الفلبين لدى المملكة عدنان ف ألونتو
http://almnatiq.net/?p=838960
المناطق / بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، في مكتب سموِّه بمقر الإمارة بمدينة بريدة ، اليوم سفير جمهورية الفلبين لدى المملكة عدنان ف أولونتو ، الذي يزور منطقة القصيم حالياً.

ورحّب سموه بالسفير الفلبيني، متمنياً له طيب الإقامة ، كما جرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.

من جهته عبر سفير جمهورية الفلبين لدى المملكة عن شكره لسمو أمير منطقة القصيم على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

حضر الاستقبال مدير عام الشؤون الأمنية بالمنطقة فهد العبدالقادر ، وعدداً من المسؤولين في السفارة الفلبينية.

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