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برامج مكثفة للتوعية بـ “حياتك أهم” بمدارس تعليم القصيم

برامج مكثفة للتوعية بـ “حياتك أهم” بمدارس تعليم القصيم

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برامج مكثفة للتوعية بـ “حياتك أهم” بمدارس تعليم القصيم

برامج مكثفة للتوعية بـ “حياتك أهم” بمدارس تعليم القصيم
http://almnatiq.net/?p=838965
المناطق / بريدة

كثفت مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم من برامجها التوعوية للحملة المرورية “حياتك أهم” والساعية لتعزيز ثقافة السلامة المرورية لدى أفراد المجتمع، تجاه خطورة استخدام الجوال أثناء القيادة، والحد من الحوادث المرورية المترتبة على هذه الظاهرة الخطرة.
وتنوعت الفعاليات والبرامج الخاصة بالحملة، من خلال الندوات والمحاضرات التي أقيمت في عدد من المدارس الثانوية بمشاركة من قبل القيادات الأمنية بمرور المنطقة، للحديث عن الأنظمة المرورية وخطورة استخدام الهاتف أثناء قيادة المركبة، وما يترتب عليها من خسائر بشرية ومادية، حيث تم استعراض العديد من الأرقام والإحصاءات التي تسببها الحوادث المرورية بالمملكة من وفيات وإعاقات وإصابات.
واستشعارًا للدور التعليمي والتربوي الذي تضطلع به مدارس الإدارة العامة للتعليم بالقصيم، فقد نفذت معارض توعوية للتعريف باللوحات الإرشادية الخاصة بالسلامة المرورية، وما تمثله من توجيهات تستلزم اتباعها، للحد من الحوادث المروعة والمتزايدة، وللمساهمة في رفع إدراك المجتمع لخطورة حوادث الطريق، أو التهاون في وسائل السلامة المرورية، وعدم التقيد بأنظمة القيادة.
واستثمرت مدارس الإدارة العامة لتعليم القصيم الإذاعة الصباحية، وحصة النشاط، لإقامة مسابقات ثقافية، ورسائل توعوية، تعزز من ثقافة السلامة والتقيد بالأنظمة المرورية.

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