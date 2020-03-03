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أمين الجوف يتابع أعمال مختبر الأمانة لفحص منتجات الزيت والزيتون

أمين الجوف يتابع أعمال مختبر الأمانة لفحص منتجات الزيت والزيتون

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أمين الجوف يتابع أعمال مختبر الأمانة لفحص منتجات الزيت والزيتون

أمين الجوف يتابع أعمال مختبر الأمانة لفحص منتجات الزيت والزيتون
http://almnatiq.net/?p=838969
المناطق - الجوف

وقف أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان رئيس اللجنة العليا لمهرجان زيتون الجوف الدولي الثالث عشر اليوم على مختبر سلامة الأغذية التابع لأمانة منطقة الجوف، لمتابعة سير إجراءات الفحوصات اللازمة.
وأوضح مدير مختبر سلامة الأغذية بالأمانة المهندس فهد الضويحي رئيس لجنة الفحص والجودة أن المختبر قام بفحص 180 ألف لتر زيت و 20 ألف كيلو زيتون مكبوس، حيث يتم إجراء الفحوصات المخبرية للزيت للتأكد من نسب الحموضة والتزنخ والغش والأحماض الدهنية والمعادن الثقيلة والرطوبة والتذوق، بالإضافة لأربعة اختبارات على عينات الزيتون المكبوس تشمل المظهر والقوام والفحص المجهري ووجود حشرات وفطريات وخمائر .
مبينا أن منتجات 65 مزارع اجتاز الفحص حتى الآن ، وذلك وفق المواصفات القياسية السعودية والمعايير الدولية المعتمدة باستخدام احدث الأجهزة المخبرية التي يعمل عليها مختصين بالمختبر من ذوي الخبرة، ليتم بعدها وضع الملصق الخاص ” مجاز ” وهو الشرط الرئيسي لدخول المنتج للمشاركة بالمهرجان.
وأكد الضويحي على استمرار العمل واستقبال منتجات المزارعين حتى إكتمال العدد.
وقدم أمين منطقة الجوف شكره للقائمين على المختبر ، كما وجه أمين المنطقة على الحرص سلامة المنتج ومواصلة الجهود في خدمة المزارعين ليتسنى لهم المشاركة في المهرجان .

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