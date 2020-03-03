وزير الصناعة والثروة المعدنية يفتتح أعمال المؤتمر الجيولوجي الدولي الثالث عشر بجدة

المناطق - واس

افتتح معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف اليوم أعمال المؤتمر الجيولوجي الدولي الثالث عشر، الذي تنظمه وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلةً بوكالتها للثروة المعدنية بالتعاون مع الجمعية السعودية لعلوم الأرض على مدى ثلاثة أيام في فندق هيلتون جدة.

وأكد معاليه في كلمته أهمية دعم مثل هذه المؤتمرات والمشاركة فيها، موضحاً أن المساهمة في رعاية أعماله سيكون لها بالغ الأثر في دعم قطاع التعدين، وهو ما يحقق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -, في حرصهما على الاستفادة من الإمكانات العلمية في تحقيق النهضة الاقتصادية الشاملة للمملكة.

وقال معاليه : “نعمل في وزارة الصناعة والثروة المعدنية على تطوير وتسهيل كل ما من شأنه أن يدعم الصناعة التعدينية في السعودية، كما نفخر بما تحقق من تطورات ومنجزات في دعم قطاع التعدين، بتوفيق من الله ثم بجهود مشتركة من العاملين في الوزارة والجهات ذات العلاقة”.

وأشار إلى أن الإستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية تهدف إلى تطوير القطاع وتأهليه ليسهم في الوفاء باحتياجات الصناعات والسوق الوطنية من الموارد المعدنية، متوقعاً أن ترتفع نسبة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 64 مليار ريال إلى 240 مليار ريال بحلول عام 2030، إضافة إلى توليد 219 ألف وظيفة جديدة.

وأوضح معاليه أن مبادرة قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية وهي إحدى مبادرات وكالة الوزارة للثروة المعدنية ذات العلاقة بالمؤتمر تضمّ في نسختها الأولى بيانات المسح والتنقيب الجيولوجية لأكثر من ستة عقود من أعمال الاستكشاف الجيولوجي في المملكة، حيث تساهم في توفير بيانات جيولوجية متعددة تُمكِّن المستثمرين من معرفة البيانات التفصيلية عن مواقع التمعدن والثروات المعدنية في السعودية.

وتتضمن أعمال المؤتمر عرض عدد من أوراق العمل إلى جانب عقد ورش عمل متخصصة بموضوعات عدة في علوم الأرض، منها جيولوجيا الوطن العربي، والهندسة الجيوتقنية، والمخاطر الجيولوجية، وهندسة الزلازل، والجيوفيزياء التطبيقية، والسياحة الجيولوجية، وتطبيقات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية، والاستثمار التعديني، والاستدامة وتنمية الموارد المائية، والجيولوجيا البيئية، بمشاركة نخبة من الخبراء والمسؤولين والمختصين من مختلف دول العالم من الوزارات والاتحادات ومراكز البحوث والمنظمات ذات العلاقة، إضافةً إلى الهيئات والشركات والمؤسسات والصناديق المتخصصة في الاستثمار التعديني وعلوم الأرض.

يذكر أن المؤتمر الجيولوجي الدولي الثالث عشر يعد امتداداً لسلسلة من المؤتمرات الدولية التي تنظمها الجمعية السعودية لعلوم الأرض بشكل دوري منذ عام 1992م لدعم وتعزيز التنمية المستدامة للثروات المعدنية في المملكة.

حضر الافتتاح معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد المديفر ومعالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل، ورئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم الأرض الدكتور عبدالله بن محمد العمري.