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الانتربول السعودي ينظم دورة فحص الوثائق الأمنية

الانتربول السعودي ينظم دورة فحص الوثائق الأمنية

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الانتربول السعودي ينظم دورة فحص الوثائق الأمنية

الانتربول السعودي ينظم دورة فحص الوثائق الأمنية
http://almnatiq.net/?p=838986
المناطق - واس

نظم الانتربول السعودي في وزارة الداخلية بالتنسيق والتعاون مع منظمة الانتربول الدولية دورة – فحص الوثائق الأمنية – وهي الأولى من نوعها في المملكة، قدمها عددٌ من الخبراء المتخصصين من منظمة الانتربول الدولية في فرنسا.
وتهدف الدورة التي بدأت اليوم وتستمر ثلاثة أيام بمدينة الرياض، إلى تعزيز المعرفة وتطوير المهارات، والقدرات للمشاركين عن كيفية التعرف على المستندات المزورة، وآلية فحص أساسيات المستندات والاستخدام غير المشروع للوثائق الأمنية، وتطوير تقنيات الطباعة الأمنية، وكيفية إدارة مراقبة الحدود من مختلف الجوانب، وكذلك القراءة الآلية الموثوقة لمستندات ووثائق السفر.
حضر الدورة عدد من المشاركين المختصين من دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان بالإضافة إلى عددٍ من منسوبي القطاعات الأمنية بالمملكة ( الأمن العام – الجوازات – الانتربول السعودي ).

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