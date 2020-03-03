بحث سبل التعاون بين أمانة منطقة تبوك وصندوق تنموية الموارد البشرية بالمنطقة

المناطق- تبوك:

التقى أمين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق بمدير فرع صندوق تنمية الموارد البشرية بالمنطقة محمد سالم الشهري، وذلك بمقر الأمانة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الوضوعات ذات الاهتمام المشترك بعد ذلك استعرض مدير الصندوق البرامج والمشروعات والمهام المنوطة باعمال الصندوق من تدريب وتوظيف بالإضافة الى المبادرات لدعم وتوطين الوظائف وتعزيز وتطوير ثقافة الإرشاد المهني .

فيما أشاد المهندس الشفق بجهود الصندوق والتي ستساهم في دفع عجلة التوطين وإتاحة فرص العمل المناسبة واللائقة أمام القوى البشرية الوطنية كاحد اهم أهداف رؤية المملكة 2030.

وقال إن التوجيهات الحكيمة لقيادة المملكة اولت اهتماماً كبيراً جانب تأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية اسهاماً منها لتنمية إقتصاد الوطن والدفع به نحو التنمية والتطوير.