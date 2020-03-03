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مدير منظمة الصحة: توقفوا عن تخزين الكمامات والقفازات

مدير منظمة الصحة: توقفوا عن تخزين الكمامات والقفازات
http://almnatiq.net/?p=838993
المناطق - وكالات

طلب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من العالم التوقف عن تخزين الكمامات والقفازات والمعدات الوقائية الأخرى.

وقال إنه قلق من أن فيروس كورونا المستجد يعرقل إمدادات المعدات الوقائية ومنها الكمامات المطلوبة بشدة لحماية العاملين بالصحة الذين يكافحون التفشي حول العالم.

وأضاف: “نحن قلقون من تعرض قدرات الدول للاستجابة للخطر بسبب العرقلة البالغة المتزايدة للإمداد العالمي لمعدات الوقاية الشخصية والتي يتسبب فيها زيادة الطلب وإساءة الاستخدام والتخزين”.

وتابع غيبريسوس أن “النقص يترك الأطباء والممرضين والعاملين بالصحة على غير استعداد للتعامل مع مرضى كوفيد-19”.

وقال إن هناك وصولا محدودا لإمدادات مثل القفازات والكمامات الطبية وأجهزة التنفس والنظارات وواقيات الوجوه والأثواب والمآزر والأغطية، مضيفا “لا يمكننا التصدي لكوفيد-19 دون حماية العاملين بالصحة.”

وجاءت تصريحات غيبريسوس بعد ساعات من إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن حكومته ستطلب كل المخزونات الحالية والمستقبلية من كمامات الوقاية.

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