وكالة الطاقة الذرية: إيران رفضت السماح للمفتشين بدخول منشأتين

المناطق - الرياض

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في تقرير لها اليوم إن إيران رفضت السماح لمفتشيها بدخول موقعين ترغب في زيارتهما في أواخر يناير الماضي.

وذكر التقرير أن الموقعين كانا بين ثلاثة مواقع أثارت الوكالة بشأنها “عددًا من الأسئلة المتعلقة بالأنشطة النووية غير المعلنة والأنشطة ذات الصلة بالنووي”.