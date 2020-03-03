نائب أمير حائل يرعى أعمال مؤتمر السكري والسمنة العالمي 2020 في جامعة حائل

المناطق - حائل

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل ، مساء اليوم أعمال مؤتمر السكري والسمنة العالمي 2020، الذي نظمته كليّة الطبّ بجامعة حائل في مقر كلية الطبّ بالمدينة الجامعية .

وأكد سموه أهمية مثل هذه المؤتمرات للتوعية بخطورة مرض السكري والسمنة وطرق الوقاية منها للحد من إرتفاع نسب الإصابة بها .

وتجول سموه بالمعرض المصاحب للمؤتمر واستمع لشرح عن البحوث الطبية عن مرض السكري والسمنة وآثارها وخطرها ومؤشراتها المحلية والدولية من الطلاب والأطباء المشاركين، كما ستقام على هامش المؤتمر ورش عمل مجانية للتدريب.