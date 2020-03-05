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روسيا: تركيا تحاول دفع 130 ألف لاجئ من سوريا إلى اليونان

روسيا: تركيا تحاول دفع 130 ألف لاجئ من سوريا إلى اليونان
http://almnatiq.net/?p=839026
المناطق - الرياض

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن تركيا تحاول دفع 130 ألف لاجئ من سوريا إلى اليونان.

وأضافت الوزارة أن ثلثي اللاجئين، الذين تحاول تركيا دفعهم من مخيمات مؤقتة في سوريا إلى اليونان، أفغان وعراقيون وأفارقة، وليسوا سوريين.

وفتحت تركيا أبوابها أمام المهاجرين لمغادرة أراضيها باتجاه أوروبا الأسبوع الماضي، “عبر مئات الآلاف، وسيصل العدد قريبا إلى ملايين”، بحسب ما أفاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريحات متلفزة.

وحذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، من أن “ملايين” المهاجرين واللاجئين سيتوجهون إلى أوروبا، في وقت كثّف ضغوطه على الدول الغربية بشأن النزاع السوري.

وردا على تصريحات أردوغان، قال متحدث باسم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إن الاتحاد الأوروبي يتوقع من تركيا “احترام الاتفاق بشأن بالمهاجرين”.

وبدأ الجيش اليوناني، الاثنين، تدريبات عسكرية، باستخدام الرصاص الحي، على الحدود مع تركيا، وذلك ضمن حالة الاستنفار اليونانية على الحدود لمنع المهاجرين من الدخول للأراضي اليونانية، بعد أن خففت تركيا القيود التي كانت مفروضة على تحركهم.

ووثق مقطع فيديو مشهدا غاية في القسوة، بقيام خفر السواحل اليوناني بإطلاق النار على الماء، بالقرب من قارب يحمل لاجئين، قبل أن يقوم أحد أفراد خفر السواحل بدفع قاربهم بعيدا لمنعهم من محاولة الصعود على متن قاربه.

وظهر في الفيديو قارب صغير يحمل أكثر من 10 لاجئين، وهو يتعرض لإطلاق نار على مقربة منه، من قبل عنصر أمن على متن قارب خفر السواحل اليوناني.

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