إصابة أهم وزراء حكومة روحاني بكورونا

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دخل وزير الصناعة والتجارة الإيراني، رضا رحماني، قبل قليل، إلى مستشفى ” مسيح دانشوري ” في طهران، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد. دخل وزير الصناعة والتجارة الإيراني، رضا رحماني، قبل قليل، إلى مستشفى ” مسيح دانشوري ” في طهران، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد

وكشفت مصادر، أنه تم نقل رحماني إلى المستشفى بوضع صحي سيء للغاية، وذلك وسط تستر من النظام الإيراني

يذكر أن منظمة الصحة العالمية، أعلنت أمس الثلاثاء، أن فيروس كورونا بات مترسّخا في إيران، محذّرة بأن قلة التجهيزات الوقائية لعمال الرعاية الصحية يعقّد جهود احتواء تفشي الفيروس