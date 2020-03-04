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بسبب «كورونا».. «الشؤون الإسلامية» تلغي العمل بنظام «البصمة» وتعود للورق
http://almnatiq.net/?p=839042
المناطق_الرياض

قررت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وقف العمل بنظام البصمة (دوامي) والعودة إلى بيانات الحضور والانصراف الورقية حتى إشعار آخر، حماية للموظفين من فيروس كورونا المستجد.

ووفقاً لتعميم المدير العام للإدارة العامة للمتابعة بالوزارة صالح الجميري، فإن ذلك جاء لما تشهده الأوضاع العالمية من انتشار الفايروسات المعدية، ولأهمية الوقاية منها، ولما يرونه من جهود كبيرة مبذولة من قبل الجهات المختصة ومنع تفشي فيروس «كورونا»، ولما تقتضيه المصلحة بهذا الخصوص.

وشدد الجميري، على أهمية التقيد بأوقات العمل الرسمية، وإقفال البيانات عند الساعة الثامنة صباحاً وتسليمها للإدارة العامة للموارد البشرية اعتباراً من يوم الأحد القادم 1441/7/13.

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