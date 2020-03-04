بيع خصلة شعر شاعر رومانسي بأكثر من 25 ألف دولار!

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بِيعت خصلة شعر الشاعر الرومانسي البريطاني الشهير ” لورد بايرون ” بأكثر من 25 ألف دولار في مزاد علني. بِيعت خصلة شعر الشاعر الرومانسي البريطاني الشهير ” لورد بايرون ” بأكثر من 25 ألف دولار في مزاد علني

وأُخذ هذه الخصلة من جسد بايرون بعد وفاته، زميله الإيطالي الذي كان ملازماً له في آخر أيامه، وتم الاحتفاظ بخصلة الشعر في قلادة ذهبية لما يقرب من 200 عام