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بيع خصلة شعر شاعر رومانسي بأكثر من 25 ألف دولار!

http://almnatiq.net/?p=839043
المناطق_وكالات

بِيعت خصلة شعر الشاعر الرومانسي البريطاني الشهير ” لورد بايرون ” بأكثر من 25 ألف دولار في مزاد علني. بِيعت خصلة شعر الشاعر الرومانسي البريطاني الشهير ” لورد بايرون ” بأكثر من 25 ألف دولار في مزاد علني

وأُخذ هذه الخصلة من جسد بايرون بعد وفاته، زميله الإيطالي الذي كان ملازماً له في آخر أيامه، وتم الاحتفاظ بخصلة الشعر في قلادة ذهبية لما يقرب من 200 عام

وبيعت الخصلة في مزاد علني في لندن، ودفع المشتري الأوروبي أكثر من 20 ألف دولار، ومع إضافة رسوم أخرى وصل المبلغ الاجمالي إلى أكثر من 25 ألف دولار

ومن أشهر أعمال بايرون قصيدة ” دون جوان ” و” تشايلد هارولدز بيلجريماج “، وهو معروف بأساليبه الأنثوية ولديه سلسلة من العلاقات الغرامية

وتوفي بايرون، بسبب الحمة أثناء حرب الاستقلال اليوناني في معركتهم ضد العثمانيين في 1824

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