انطلاق ملتقى التطوع المحترف والمسؤول لتحقيق رؤية ٢٠٣٠ بحضور ٩٠٠ مستفيد.

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انطلقت امس الثلاثاء فعاليات ملتقى التطوع المتخصص والمحترف لتحقيق رؤية ٢٠٣٠ والذي نظمه المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مقر وكالة الابناء السعودية ( واس) برعاية حصرية من بنك الجزيرة وذلك بعد ان أقر مجلس الوزراء نظام العمل التطوعي مؤخرًا

حيث شمل الملتقى ندوة وورشة عمل وعرض تجارب ناجحة ومعرضاً مصاحباً حضره أكثر من ٩٠٠ مستفيد

قدم ورشة العمل المدرب مقبول العلياني مسشتار تطوير الاعمال شملت الممارسات الاحترافية للعمل التطوعي وكيف يكون المتطوع مميزاً في مجاله

وبعدها تم عرض عدد من التجارب الناجحة بدأها فريق غوث للإنقاذ حيث قدم مؤسس الفريق منصور العاطفي تجربة اول فريق بحث وانقاذ عربي بعدها قدم الاستاذ سعود السبيعي مدير ادارة المسؤولية الاجتماعية بنادي الهلال تجربة النادي التطوعية والتي وجدت نجاحًا كبيرًا وتفاعلاً لامثيل له

بعدها انطلقت الندوة الرئيسية بعنوان ( التطوع المحترف لتحقيق رؤية ٢٠٣٠ ) والتي ضمت د. عبدالله الفوزان أمين عام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ود. فهد العليان رئيس مجموعة المسوولية الاجتماعية ببنك الجزيرة وأ. مشاعل المبارك مدير عام ادارة التطوع بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وأ. هاني المقبل مستشار تطوير اعمال رياديه وادار الندوة الاعلامي محمد الوهيبي حيث بدأت المبارك بعرض خاص عن بوابة التطوع وعن تجربة الوزارة في مجال التطوع المحترف وعن آخر ماوصلت له في هذا الموضوع من سن تنظيمات وتشريعات ستسهم في تميز العمل التطوعي في المملكة وتحقيق اهداف رؤية ٢٠٣٠ في هذا المجال ، من جهته أكد د. الفوزان ان مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني قدم اكثر من خمسة آلاف متطوع وأن هناك خطة مميزة لتخريج متدربين في مجال الحوار وخلافه بدعم من المركز وان هناك تواصل دائم مع الجهات المعنية من أجل استقطاب كفاءات يتم تدريبها بإحترافية عالية وتزويدهابسلاح التدريب لكي تكون عنصراً فاعلاً في المجتمع وان السعودية مثال يحتذى فيها لان لديها الإحساس تجاه العالم وتجد المملكة تساهم في اغلب الكوارث في العالم الإسلامي والعالم بشكل عام وتمد يد العون لهم في محنهم

ويرى د. العليان ان التطوع هو جزء من شخصية المجتمع السعودي وانه ليس وليد الفترة الاخيرة ولكن الاهتمام به زاد في العقد الاخير كونه اصبح لغة عالمية وعلامة تقدم للشعوب واستعرض العليان تجربة بنك الجزيرة في مجال التطوع الاحترافي من خلال عرض مقدم نال إعجاب الحضور

من جهته اكد هاني المقبل ان الشباب السعودي يثير الإعجاب في تفاعله مع التطوع وان هناك قصص تخلد في هذا المجال ولعل تجربة جمعية مسك من اميز التجارب في التطوع الاحترافي حيث اثبت قدرته على الإسهام في تنمية المجتمع من خلال هذا المجال ولازال لدينا الفرصة لتطويره في ظل سن قوانين تسهم في تنظيمه وتضمن للمتطوع حقه وتعرفه بماله وماعليه

بعدها تم اعلان اسماء الفائزين بالمبادرات التطوعية وتسليمهم جوائزهم وفي نهاية الملتقى تم تكريم المشاركين والرعاة والجهات التي شاركت في المعرض المصاحب