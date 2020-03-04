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دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين : الحزم يستضيف الاتحاد

دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين : الحزم يستضيف الاتحاد
http://almnatiq.net/?p=839045
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يستضيف الحزم الاتحاد غداً الخميس على ملعب نادي الحزم في الرس الاتحاد ضمن مواجهات الجولة الـ 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

يعيش الحزم أوضاعاً سيئة على مستوى نتائج الفريق في الجولتين الماضيتين، بتلقيه خسارتين من النصر وضمك، ويسعى خلال هذه المواجهة إلى التصدي لنادي الاتحاد الذي حقق انتصاراً كبيراً في الجولة الماضية أمام الشباب بخمسة أهداف لهدف، ويحتل الحزم المرتبة الـ 13 بـ 22 نقطة

في الجهة المقابلة الاتحاد، وبعد تولي البرازيلي فابيو كاريل تدريب الفريق تمكن من إعادة جزء من هيبة الفريق الاتحادي، ويتطلع الاتحاديون للفوز وخطف النقاط الثلاث والمحافظة على نغمة الانتصارات والابتعاد بوقت مبكر عن شبح الهبوط، حيث يتقدم الاتحاد على الحزم في سلم الترتيب بفارق الأهداف فقط

وكانت مواجهة الدور الأول انتهت بفوز الحزم بهدفين مقابل هدف للاتحاد

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