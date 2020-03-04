لليوم الثالث… تراجع عدد الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا» في الصين

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أعلنت الصين، اليوم (الأربعاء)، تسجيل 38 حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا الجديد، إلا أن عدد الإصابات الجديدة بالفيروس سجل انخفاضاً لليوم الثالث على التوالي، حيث سجل البر الرئيسي الصيني 119 حالة إصابة جديدة، انخفاضاً من 125 في اليوم السابق

ووصلت حصيلة الوفيات على مستوى البلاد الى 2981، وفق لجنة الصحة الوطنية، إضافة إلى نحو 80200 مصاب

من جهتها، أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم، تسجيل 4 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 32 حالة وفاة

كما أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 142 حالة إصابة إضافية بالفيروس، ليرتفع إجمالي الحالات الحاملة للفيروس لديها إلى 5328