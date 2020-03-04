أنهى معاناته لسنوات مع المرض.. معلم يتبرع بـ«كُليته» لطالب يدرس لديه (فيديو)

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في بادرة إنسانية تبرع معلم لطالب يدرس لديه، بإحدى كُليته لينهي معاناته مع مرض الفشل الكلوي التي استمرت لسنوات.

وكان الطالب أحمد مجربي والذي يدرس بالصف الثالث المتوسط قد زادت معاناته مع مرض الفشل الكلوي الحاد، واضطرت الأسرة إلى اتخاذ الوسائل كافة من أجل إنقاذ حياته، إلى أن ورد اتصال من المعلم حسن مجربي يؤكد موافقته على التبرع بإحدى كليتيه للطفل أحمد.

وبعد إجراء الفحوصات الطبية اتضح توافق أوصاف كُلية المعلم مع أوصاف كلية الطالب المريض ليتم تحديد موعد لإجراء الجراحة.

وقال المعلم حسن مجربي في مداخلة مع “الإخبارية” إن العملية أجريت وتمت بنجاح ولله الحمد يوم أمس، وأنا بصحة جيدة والطالب أحمد كذلك بصحة جيدة ولله الحمد والمنة.

وعن سبب تبرعه بكليته للطالب أحمد قال المعلم مجربي “المؤمن للمؤمن كالبنيان، وأريد أن أحتسب هذا العمل والأجر عند الله سبحانه وتعالى، خاصة أن الطالب أحمد كان يعاني لقرابة الثلاث سنوات من المرض”.