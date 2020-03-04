شاهد.. اعتداء سوريين على سائق سطحة في حي النسيم بالرياض

شاهد.. اعتداء سوريين على سائق سطحة في حي النسيم بالرياض

أبرز المواد
انطلاق ملتقى التطوع المحترف والمسؤول لتحقيق رؤية ٢٠٣٠ بحضور ٩٠٠ مستفيد.

انطلاق ملتقى التطوع المحترف والمسؤول لتحقيق رؤية ٢٠٣٠ بحضور ٩٠٠ مستفيد.

أبرز المواد
500 طالبة في حملة توعوية لمكافحة التدخين

500 طالبة في حملة توعوية لمكافحة التدخين

أبرز المواد
«التعليم» تقرر إيقاف نظام البصمة والعودة للسجلات الورقية بسبب كورونا

«التعليم» تقرر إيقاف نظام البصمة والعودة للسجلات الورقية بسبب كورونا

أبرز المواد

إرشادات وقائية عن كورونا على شاشات المسجد الحرام

إرشادات وقائية عن كورونا على شاشات المسجد الحرام
http://almnatiq.net/?p=839067
المناطق_مكة

نشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع وزارة الصحة، مواد توعوية عن فيروس كورونا المستجد على الشاشات المنتشرة في ساحة المسجد الحرام، تتضمن أهم الإرشادات للوقاية من الإصابة بالفيروس

يذكر أن الرئاسة تكثف تعاونها مع جميع الجهات الحكومية في التصدي لهذا الفيروس للحفاظ على سلامة مرتادي الحرمين الشريفين، وأداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة ليعودوا إلى بلادهم سالمين بإذن الله

وكانت المملكة قررت في وقت سابق تعليق دخول المملكة عبر تأشيرة العمرة وتجميد دخول البلاد ببطاقة الهوية الوطنية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي

وفي وقت لاحق قررت المملكة تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون إلى مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك بشكل مؤقت

واستثنت المملكة من ذلك مواطني دول مجلس التعاون الذين مضى على تواجدهم في المملكة 14 يومًا متصلة ولم تظهر عليهم علامات الإصابة بالفيروس، بحيث يتقدم الراغبون منهم بأداء العمرة أو زيارة المسجد النبوي عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الحج والعمرة (المسار الإلكتروني للعمرة) للحصول على تصريح خلال فترة التعليق المؤقت

وأكدت حكومة المملكة، بأنها تتابع عن كثب تطورات انتشار الفيروس وتداعياته بصورة مستمرة، وأنه تتم مراجعة الإجراءات الاحترازية وفق ما يستجد، وسوف يتم اتخاذ إجراءات إضافية إذا استدعت الحاجة ذلك

روابط ذات صلة

شاهد.. اعتداء سوريين على سائق سطحة في حي النسيم بالرياض

شاهد.. اعتداء سوريين على سائق سطحة في حي النسيم بالرياض
انطلاق ملتقى التطوع المحترف والمسؤول لتحقيق رؤية ٢٠٣٠ بحضور ٩٠٠ مستفيد.

انطلاق ملتقى التطوع المحترف والمسؤول لتحقيق رؤية ٢٠٣٠ بحضور ٩٠٠ مستفيد.
500 طالبة في حملة توعوية لمكافحة التدخين

500 طالبة في حملة توعوية لمكافحة التدخين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*