500 طالبة في حملة توعوية لمكافحة التدخين

500 طالبة في حملة توعوية لمكافحة التدخين

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500 طالبة في حملة توعوية لمكافحة التدخين

500 طالبة في حملة توعوية لمكافحة التدخين
http://almnatiq.net/?p=839070
المناطق_الأحساء

شارك برنامج مكافحة التدخين بصحة الأحساء  في الحملة التوعوية عن ظاهرة التدخين، والتي تنظمها كلية الشريعة التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالأحساء وتستمر لمدة 3 أيام

تهدف الحملة التي تجاوز زوارها 500 طالبًا للتوعية بمخاطر التدخين، والحد من انتشاره والسعي لإيجاد مجتمع خالٍ من التدخين، بما ينسجم مع استراتيجية رؤية 2030 في مكافحة التبغ

وتضمنت المشاركة محاضرات توعوية تحدث فيها كل من سلطان الغنام، ووليد البردويل، وأحمد الخميس عن مخاطر التبغ على صحة الإنسان، والآثار السلبية المترتبة عليه، ومدى تأثير ذلك على مستوى التحصيل الدراسي للطلاب، كما تناولت الحديث عن التدخين القسري، والطرق المساعدة للإقلاع عن التدخين، والتعريف بعيادات الإقلاع عن التدخين المنتشرة في الأحساء، وكذلك التعريف باللجنة الوطنية لمكافحة التبغ ونظام مخالفات مكافحة التبغ، وآلية تطبيق الغرامات على المخالفين داخل المنشآت الحكومية، كما تم شرح آلية حجز المواعيد عن طريق مركز الاتصال 937 أو عن طرق تطبيق برنامج موعد في الأجهزة الذكية

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