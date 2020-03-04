أسرة الطفلة «زهبة» تروي تفاصيل اختفائها قبل 20 عاماً من أمام منزلها بجازان

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قال أفراد أسرة الطفلة المفقودة «زهبة» إن آمالهم تجددت في العثور على ابنتهم التي فقدت قبل نحو 20 عاماً في ظروف غامضة.

وبحسب “عكاظ”، روى محمد مفرح أحمد قرادي تفاصيل اختطاف ابنته «زهبة» من أمام منزله بقرية المخينس القريبة من محافظة هروب بجازان قبل 20 عاماً، وذكر أنها كانت رضيعة في العامين، تلهو مع إخوانها وتوارت عن الأنظار فجأة، وحاولت والدتها البحث عنها وسألت الجيران والأقارب ولم تعثر عليها، وقال: «حين يئسنا من العثور عليها أبلغنا شرطة محافظة هروب في25/11/1421هـ عن فقدان زهبة المولودة في 10/8/1419 هـ».

وأضاف قرادي أن الأسرة تلقت إفادة من البحث الجنائي عن بنت مفقودة عُثر عليها في المنطقة الشرقية، وتبين أنها ليست ابنته المختفية، ومنذ ذلك الوقت نعيش ظروفاً صعبة، أجبرتني على الانتقال من منزلي بجبل منجد إلى محافظة العيدابي، إذ أصيبت أم زهبة بحالة نفسية بعد اختفاء ابنتها، وبدأت مراجعة المستشفيات، وفضلنا البقاء في العيدابي لنكون قريبين من المستشفيات.

وتابع قرادي: «رُزقت بعدد من الأبناء والبنات بعد اختفاء زهبة، وما زال أملي كبيراً في العثور عليها، أتمنى أن أراها وأحتضنها، أما والدتها فقد أتعبتها الحادثة نفسياً وأتعبتني مادياً، وبين الأماني والدعوات ما زلنا ننتظر عودتها لتعيش مع إخوانها وأخواتها».