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فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك يقدم الدعم لاحدى المواطنات الملهمات

فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك يقدم الدعم لاحدى المواطنات الملهمات
http://almnatiq.net/?p=839093
المناطق- تبوك
قام مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، مطلع هذا الاسبوع بزيارة لمقر مشروع إحدى الملهمات من بنات الوطن، المتمثل في مطعم يقع على احد اهم الطرق الحيوية في مدينة تبوك، وتقوم بإدارتة والاشراف عليه والعمل به المواطنة أم يحيى، وابناءها وبناتها.
واوضح الدكتور الحربي في تصريح صحفي بأن صاحبة المطعم مثال يحتذى به ونموذج ملهم للكثير من ابناء الوطن بل اثبتت الدور الكبير للمرأة السعودية في تنمية المجتمع.
وقال بان هذه الزيارة تاتي حرصا من الوزارة على تقديم كافة انواع الدعم لمثل هذه المشاريع، وتحفيز شباب وفتيات المملكة وتعزيز ثقافة العمل لديهم، وفقا لتوجيهات القيادة الحكيمة التي تؤكد على الأهتمام بابناء وبنات وطننا وتسخير الامكانيات وتذليل العقبات امامهم، كونهم احد اهم الركائز الاساسية لمستقبل المملكة.
مشيرا إلى ان الجميع في فرع الوزارة بالمنطقة مجند لدعمهم وتحفيزهم، مبديا اعجابه بما شاهده من حسن استقبال لضيوف المطعم ونظافته، وترتيبه وطريقة تنظيم العمل به والتنسيق المتكامل بين طاقم العمل والتفاني بتقديم الخدمة، غير تنوع قائمة الطعام بالعديد من الاطباق، ذات المذاق المميز.
فيما قالت صاحبة المطعم والمشرفة عليه المواطنة أم يحيى في تصريح مماثل بانها تحمد الله على كونها من بنات وطن العطاء والخير، وعلى مانحن فيه من أمن وأمان رافعة شكرها وتقديرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،
– حفظه الله – على ماوجدته وتجدة المرأة السعودية في عهده الميمون من دعم وتمكين.
 وأعربت عن فخرها واعتزازها بما جاءت به
 رؤية المملكة 2030  وأهدافها الرامية الى
تمكين المرأة السعودية ودعم قدراتها ومنحها الفرص وجعلها شريكًا حقيقيًا فاعلًا في بناء الوطن وتنميته، منوهة بمهندس هذه الرؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – الذي عزز من دور المرأة، في التنمية الاقتصادية.
وعن مشروعها تحدث بانه الحلم الذي تحول الى واقع، فمن الاسر المنتجة وبيع الماكولات من المنزل الى المشاركة في المعارض والفعاليات والمناسبات الى مطعم متكامل تعمل به هي وأبناؤها وبناتها.
 وثمنت ام يحيى في ختام حديثها الدعم اللامحدود الذي تجده الفتيات بعموم مدن ومحافظات ومراكز وقرى وهجر المنطقة، من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، ومتابعته المستمرة والالتقاء بهن بين الحين والآخر .

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