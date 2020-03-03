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الكلية التقنية للبنات بالباحة تنظم بازار ” ورينا فنك ”

الكلية التقنية للبنات بالباحة تنظم بازار ” ورينا فنك ”

منطقة الباحة
الريثي يدشن معرض اليوم العالمي للدفاع المدني بأحد المسارحة

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الكلية التقنية للبنات بالباحة تنظم بازار ” ورينا فنك ”

الكلية التقنية للبنات بالباحة تنظم بازار ” ورينا فنك ”
http://almnatiq.net/?p=839096
المناطق-الباحة 
نظمت الكلية التقنية للبنات بالباحة بازار ” ورينا فنك ” والذي شمل على عدد من الأركان
واوضحت عميدة الكلية الأستاذة امل الغامدي ان الهدف من البازار هو ابراز مواهب وابداعات
طالبات الكلية وشابات منطقة الباحه وكان البازار بتنسيق مميز من إدارة العلاقات العامة ووكالة شؤون المتدربات ،حضر البازار مجموعة من الأسر المنتجة ومشاركة مميزة من لجنة التنمية الاجتماعية بالعقيق وشملت الأركان على أركان التصوير والرسم والطباعه وفن الكروشية وتصميم الاكسسوارات والفنيات تصاميم لعبايات التخرج
ولازالوا فتيات الباحه مستمرات في اظهار مواهبهم واخراج ابداعاتهم

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