الريثي يدشن معرض اليوم العالمي للدفاع المدني بأحد المسارحة

المناطق_فضه عطيف

افتتح محافظ أحد المسارحة أ. عبدالله بن محمد الريثي اليوم معرض الدفاع المدني بأحد المسارحة المقام في بنده بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار #السلامة_أولا بحضور عدد من مسؤولي الجهات الحكومية . واستمع الريثي خلال جولته بالمعرض لشرح مفصل عن محتويات المعرض وما يقدمه للمواطنين من مدير إدارة الدفاع المدني المكلف بأحد المسارحة الملازم أول مهندس محمد ناصر قحل عبر وسائل الاتصال والعرض المرئي والمسموع وكذلك المطويات ووسائل سلامة يتم تعريف المواطنين والزائرين بها.

وشارك في المعرض طلاب وطالبات من تعليم المحافظة إضافة لمعهد التربية الفكرية بالحصمة وركن أيضا لمستشفى أحد المسارحة للتوعية عن فيروس مرض كورونا . حضر الافتتاح رئيس بلدية أحد المسارحة دكتور سالم بن منيف

ومدير مكتب تعليم المسارحة والحرث الدكتور علي عطيف ومدير مستشفى المسارحة العام محمد عمران

وعدد آخر من مسؤولي المحافظة.

وأبدى سعادة المحافظ إعجابه بما شاهد في المعرض من جهود ووسائل سلامة وتوعية للمواطنين وزوار المعرض بطرق وأساليب حديثة وغير تقليدية لتحقيق نسبة استفادة أكبر من إقامة مثل هذه الفعاليات كما تبادل الريثي مع أبنائه وبناته الطلاب المشاركين في هذا المعرض الورود مشيدا بهذه الشراكة والتقارب الذي يتم بين الجهات في عديد من المناسبات والفعاليات مما يعزز ويسهم في تحقيق أهدافها بالشكل المأمول.سائلا الله أن يحفظ الجميع من كل مكروه.

من جانبه عبر مدير الدفاع المدني بأحد المسارحة المكلف الملازم أول مهندس محمد قحل عن شكره وتقديره للمحافظ على تدشين فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني وافتتاح المعرض الذي يقام في أحد أهم وأكبر المجمعات التجارية بهدف الوصول لأكبر قدر من المواطنين والمقيمين وإيصال الفائدة لهم وأن السلامة أولا.