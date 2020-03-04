الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني تشارك في معرض الدفاع المدني بتبوك

المناطق- تبوك

شاركت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك ممثلة في منشآتها التدريبية بالكلية التقنية ( بنين – بنات ) والمعهد الصناعي الثانوي في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني والمعرض المصاحب له بعنوان ” السلامة أولاً ” الذي نظمته مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك بمركز مجمع تبوك بارك.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس فهد بن دخيل الله المطيري أن المشاركة تأتي استشعاراً من الإدارة لمسؤولياتها التدريبية والاجتماعية بمنطقة تبوك مشيراً إلى أنها شاركت بعدة مشاريع من المنشآت التدرببية من أبرزها مشروع يهدف إلى حماية الأشخاص داخل المنازل وهي حماية الدوائر الكهربائية بواسطة القواطع ومشروع نظام تتبع اللهب الذكي لإطفاء الحريق ومشروع السلامة من أجلك باستشعار ( الغاز – والدخان ) بحيث تُفتح النوافذ والأبواب أوتوماتيكياً إذا حدث تسريب للغاز أو الدخان.