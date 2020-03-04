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تنمية الرياض تدرب “50” مستفيداً من دور الأيتام والجمهور الخارجي

تنمية الرياض تدرب “50” مستفيداً من دور الأيتام والجمهور الخارجي
http://almnatiq.net/?p=839114
المناطق-الرياض

اختتم القسم النسائي بمركز التنمية الاجتماعية بالرياض  التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة خلال الشهر الحالي برنامجين تدريبيان استهدفا “50” مستفيد ومستفيدة من دور الأيتام والجمهور الخارجي .

احتوى البرنامج الأول “الطفولة والقيم” الذي استهدف اطفال دار الحضانة الاجتماعية بالرياض واستمر اسبوعين على ورشة عمل بعنوان ” المباديء والقيم الإسلامية” وزيارتان تعريفيتان لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة ومتحف المصمك للتعرف على حياة الملك عبدالعزيز واكساب الأطفال المفاهيم الخاصة ببيئة المملكة ، فيما تضمن البرنامج الثاني “دورة المساعدة النفسية” التعريف بالمشكلات النفسية وكيفية تقديم المساعدة النفسية الأولية لمن يعانون من الأزمات النفسية الأولية لمن يعانون من الأزمات النفسية وانواع هذه الأزمات وطرق التعامل معها وصاحب البرنامج بعض العروض المرئية والإجابة على استفسارات الحضور.

يُشار إلى ان مركز التنمية الاجتماعية بالرياض يسعى من خلال تنظيم هذه البرامج الى خدمة جميع شرائح وفئات المجتمع المحلي من خلال تدريبهم في شتى المجالات بالتعاون مع عددٍ من الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.

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