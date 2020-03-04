أمير القصيم يدشن عدداً من المشاريع التنموية بمركز العمار بقيمة 51 مليون ريال

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دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, مساء أمس, عدد من المشاريع التنموية بمركز العمار بقيمة إجمالية قدرها 51,536,196 مليون ريال , بحضور وكيل امارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان , ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة مطلق الخمعلي , وأمين المنطقة المكلف المهندس عبداللطيف الخطيب, ومدير عام فرع وزارة النقل المهندس محمد الحميدي الشمري , ومستشار سمو أمير القصيم إبراهيم الماجد , ومحافظ المذنب سليمان الفوزان , ورئيس مركز العمار عبدالمحسن الجبرين ومسؤولي وأهالي المركز.

حيث ابتدأت زيارة سموه بتدشين بلدية العمار مستمعاً لشرح مفصل لأمين المنطقة المهندس عبداللطيف الخطيب عن قيمة المشروع والذي تم انشاءه بقيمة اجمالية قدرها 19,758,211 مليون ريال مطلعاً على محتويات المبنى وكوادره من منسوبي البلدية وعدد من المشاريع التي تنفذها البلدية بمركز العمار , بعد ذلك توجه سموه إلى الاطلاع على تطوير بوابة القصيم الجنوبية والتي تم انشاءها بقيمة إجمالية قدرها 1,150,000 مليون ريال ,

عقب ذلك اطلع سمو الأمير فيصل بن مشعل على مراحل سير العمل في مقر مركز العمار , مستمعاً من قبل رئيس ومنسوبي المركز عن كافة الأعمال المنفذة لخدمة المواطنين والمواطنات والقطاعات بالمركز , والتقى سموه عدداً من أهالي المركز واستمع منهم للعديد من المقترحات التطويرية والأعمال الخادمة لرفع كفاءة الأداء .

عقب ذلك توجه سموه للحفل المقام بهذه المناسبة , حيث عزف السلام الملكي فور وصول سموه مقر الحفل , تلا ذلك انطلقت الفقرات بآيات من الذكر الحكيم , تلا ذلك كلمة رئيس مركز العمار عبدالمحسن الجبرين عن فخره واعتزازه بهذه الزيارة الكريمة لسمو أمير منطقة القصيم , مشيراً على أن زيارة سموه وتدشينه حزمة من المشاريع التنموية بالمركز ما هي الا تجسيداً لهذه النعمة التي نعيشها وامتداداً للعطاءات المتجددة ودعم القيادة المستمر لكل ما فيه تطوير وازدهار المنطقة في كافة مدنها ومراكزها , بعد ذلك أكد الدكتور ذيب بن تريحيب الجبرين من خلال كلمته التي القاها نيابة عن أهالي المركز عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على رعايته ودعمه الدائم لكافة المشاريع التنموية بالمركز وكافة انحاء المنطقة , مبيناً على أن القيادة ـ اعزها الله ـ تسعى إلى مواصلة التكامل والعطاء لخدمة أبناء هذا الوطن في كافة جوانب تعزيز جودة الحياة والبناء المستمر وفي كافة المجالات, سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والآمان والنماء الدائم , تلا ذلك قدمت قصيدتين شعريتين وطنيتين للشاعر سعود الحارثي والشاعر عقاب الميزاني.

وأكد سمو أمير منطقة القصيم على اهتمام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله على كل شأن خادم لأبناء هذا الوطن عبر تعزيز وتنمية كافة المشاريع المرتبطة بخدمة المواطنين والمواطنات وفي كافة القطاعات , مشيراً على أن دعم القيادة ـ أيدها الله ـ في بذل كل غال ونفيس وإيجاد أفضل السبل لتعزيز الخدمات وتطويرها , مشيراً على أن كل مسؤول لم يكلف الا لخدمة المواطنين والمواطنات وعلى الجميع إبراء الذمة وتأدية الأمانة على أكمل وجه لخدمة كافة أبناء هذه المنطقة وفي كافة محافظاتها ومراكزها , مقدماً شكره لكافة الجهود المبذولة من قبل رئيس ومسؤولي وأهالي مركز العمار , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

وفي ختام الزيارة كرم سموه الداعمين وشركاء النجاح وفريق العمل, وتسلم سموه درعاً تذكارياً بهذه المناسبة.