أمير القصيم يزور مركز الثامرية ويدشن مشاريع قطاع المياه بتكلفة 102

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دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم عدد من المشاريع التنموية لقطاع خدمات المياه بمحافظة المذنب والمراكز التابعة لها , وذلك مساء أمس , بمركز الثامرية بمنطقة القصيم , بقيمة اجمالية بلغت 102,315,493 مليون ريال .

حيث دشن سمو أمير منطقة القصيم فور وصولة مركز الثامرية مشروع شبكات وتمديد خط ناقل من محطة التنقية بمحافظة المذنب لمركز الثامرية بتكلفة 16 مليون ريال , واطلع على عدد من الخرائط التي توضح مراحل تنفيذ المشروع , والمراكز التي تغطيها المحطة , بالإضافة إلى كميات المياه المعالجة ثلاثياً “المجددة” والمنتجة من المحطة الخامسة بمحافظة المذنب والتي يتم الاستفادة منها بنسبة 100% لسقيا الأشجار والمسطحات الخضراء داخل محطة المعالجة الخامسة .

واستمع سموه من قبل مدير عام خدمات المياه بمنطقة القصيم المهندس عبدالمحسن الفريحي عن تفاصيل المشاريع المنفذة بقيمة اجمالية قدرها 47,596,957 مليون ريال , والمشتملة على مشروع تطوير ورفع كفائة محطة المعالجة الخامسة بمحافظة المذنب بسعة تصميمية 16 ألف م3 بتكلفة 21 مليون ريال , ومشروع محطة التنقية بمركز العمار بسعة 1000 م3 بتكلفة 4 ملايين ريال , ومشروع محطة التنقية بمركز الخرماء الجنوبية بسعة 500 م3 بتكلفة 2,8 مليون ريال , ومشروع محطة التنقية بمركز الملقاء بسعة 500م3 بتكلفة 2,8 مليون ريال , وأشار إلى أن هناك عدد من المشاريع تحت التنفيذ حالياً وتشتمل على انشاء شبكات صرف صحي ومحطات ضخ بمحافظات المنطقة بتكلفة اجمالية قدرها 23,7 مليون ريال , وانشاء شبكات صرف صحي بأحياء محافظات المنطقة بتكلفة 6,2 مليون ريال , ومشروع وضع حجر أساس لمحطة التنقية بمركز الخرماء بتكلفة 4,9 مليون ريال , ومشروع ربط الأشياب بمحطة التنقية الخامسة بمحافظة المذنب بتكلفة 3 ملايين ريال , وانشاء شبكات مياه متفرقة بمحافظة المذنب بتكلفة 2,8 مليون ريال , وانشاء توصيلات منزلية للصرف الصحي بتكلفة 2 مليون ريال , وانشاء شبكات مياه متفرقة بمحافظة المذنب بتكلفة 12 مليون ريال , مؤكداً لسموه على أن اجمالي تكلفة المشاريع تحت التنفيذ تبلغ 54 مليون ريال.

ونوه سمو أمير منطقة القصيم بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله ـ ، وجهود المسؤولين في المديريه العامه لخدمات المياه بالمنطقة وجميع من يقوم في خدمة وتوفير هذا الجانب الهام خدمة لابناء هذا الوطن الغالي ، مقدماً شكره وتقديره لمن يقوم بهذه الخدمة وهذا الدعم السخي والكريم من حكومتنا الرشيدة – أيدها الله -.

حضر التدشين وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان , وأمين المنطقة بالنيابة المهندس عبداللطيف الخطيب , ومستشار سمو امير القصيم إبراهيم الماجد, ومحافظ المذنب سليمان الفوزان ومدير عام فرع البيئة والمياه والزراعة المهندس سلمان الصوينع , ورئيس مركز الثامرية علي بن عقوب الحميداني ، وعدد من مسؤولي محافظة المذنب من مدنيين وعسكريين, ومسؤولي قطاع خدمات المياه بالمنطقة.

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