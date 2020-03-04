أمير الشرقية يرعى حفل تخرج جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

الدمام - فهد المريخي

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، مساء أمس (الثلاثاء) حفل التخرجالواحد والأربعين لطلاب جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، في الاستاد الرياضي بالحرم الجامعي الجديد بالدمام، بحضوروكلاء الجامعة ومدراء الدوائر الحكومية وأولياء أمور الخريجين والأمهات وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

ونوه سموه بما هيأته حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد –يحفظهما الله- من إمكانات لقطاع التعليم والبحثالعلمي، مبيناً أن رؤية المملكة 2030 وضعت أهدافاً لقطاع التعليم والبحث العلمي، باعتباره ركيزةً من ركائز التطوير والتحولالمنشود، مؤكداً سموه لأبنائه الخريجين أن المستقبل مشرقٌ أمامهم، وبعزمهم وما تسلحوا به من علمٍ ومعرفة يحققون الآمالالمعقودة عليهم، مباركاً للخريجين وذويهم، متمنياً لهم مستقبلاً مهنياً حافلاً بالنجاحات.

ولدى وصول سموه لمقر الحفل، عزف السلام الملكي، ثم شهد سموه والحضور مسيرة الخريجين من مختلف الكليات، بعد ذلكألقى الخريج تركي أبو عبيد، ثم لقن وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور غازي العتيبي القسم لطلاب الكليات الطبية،بعد ذلك أعلن الدكتور عبدالله آل مريح عميد القبول والتسجيل النتائج، حيث شهدت الدفعة الواحد والأربعين تخريج 1402 طالباً، فيما بلغ عدد الخريجين الكلي 6671 طالباً وطالبة.

بعد ذلك ألقى معالي مدير الجامعة الدكتور عبد الله بن محمد الربيش كلمةً جاء فيها مساءٌ عطر يعبق عبيره وليلةُ سعدٍ تنتشيلحظاتها،تحكي بشغف مشاعر اختلجت بها النفوس زهوًا وفرحًا وبشرًا وحبورا، نستقبلكم بها يا صاحب السمو فرحينومثمّنين وبتقدير عال مَقدم سموكم الكريم، إنها مناسبة غالية على القلوب نعيشها هذا المساء، ونستهِلُّها بعد شكر الله علىتمام الجهد، وبلوغ الحصْد، بالحفاوة والترحيب بكم يا صاحب السمو، راعيًا لحفل تخريج الدفعة الواحدة والأربعين من أبنائكطلاب جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ومشاركًا بكريم عنايتك التي طالما حظيت بها الجامعة فرحتنا هذا العام بإهداءالوطن (1400) خريج، كما يسعدني الترحيب بجميع من شرَّفنا بحضوره”.

مضيفاً “تسعى الجامعة وبجهد حثيث إلى توظيف إمكاناتها وقدراتها لخلق بيئة محفزة ومنتجة تحقق التحول النوعي المطلوبفي عمليات التعليم ومخرجاته، والمشاركة في الإبداع والابتكار وتطوير البحث العلمي وخدمة مجتمعها المحيط علـى الوجـهالأكمـل والمحقق لآمال وتطلعات ولاة الأمر ورؤيتهم، وذلك من خلال صرح تتنوع فيها الخبرات ويقدم طيف واسع منالتخصصات وعبر منظومة متكاملة من الوحدات الأكاديمية والخدمية تعمل وفق نظام تعليمي جامعي متطور،قائم على أعلىمعايير الجودة ومقاييس الاعتماد المحلية والعالمية،، مما يعزز الثقة بمكانة الجامعة وسمعتها الأكاديمية،ويجعل منها أحد ركائزتطوير مسيرة التعليم في المملكة بشكل عام والمنطقة الشرقية على وجه الخصوص” مضيفاً “وقد ترجمت الجامعة هذا الطموحالأكاديمي بفضل من الله بحصولها على مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية، وحصول نظامها المؤسسي وبرامجهاالأكاديمية على الاعتماد الأكاديمي غير المشروط، كما وضعت الجامعة بصمتها في تعزيز متطلبات سوق العمل ومستهدفاتتنمية رأس المال البشري وذلك باستحداث كليات وتخصصات جديدة حيث نحتفل اليوم وضمن كوكبة الخريجين بأولى دفعاتكلية الشريعة والقانون وكلية العلوم الطبية التطبيقية بالجبيل، زادُنا في هذه الجهود ما تحمله الجامعة من قيم تتربع فيالنفوس ولاءً ووفاءً لهذه الأرض المباركة، والتزامًا ببذل كل ما فيه خير لوطننا في ظل ما تشهده بلادنا من نمو متسارع ملحوظفي مختلف الميادين”.

ووجه رسمتم بالأمس القريب حلمًا، أحلتموه اليوم بفضل من الله وتوفيقه ثم بعزم ثابت وعمل دؤوب إلى واقع ،، واستحقيتمشرف التخرج والنجاح،، خطوة أولى تضعونها على أعتاب مستقبل واعد ينتظركم بإذن الله مليء بالفرص والتحديات،، فلكممن قلب أبٍ محبٍ فخورٍ بأبنائه أسمى عبارات التهنئة،، وأصدق الدعوات أن يسدد المولى على الحق والتوفيق خطاكم.. أوصيكم -بنظرة المسؤول- خيرًا بالمجتمع والوطن، فأنتم عوده وبنائه، وزاده وعتاده، بكم تقوم نهضة البلاد، وعلى أيديكم يُساقالخير والنماء،، فللأوطان لدى أبنائها دين مستحق يجب الوفاء به، فكيف إن كان الوطن (المملكة العربية السعودية) أرضالرسالة المحمدية، وقبلة المسلمين، عندها يكون الوفاء بالدين واجب مقدس، وفقكم الله وسدد خطاكم..

الأخوة والأخوات أولياء الأمور.. الآباء والأمهات.. أعبر لكم نيابة عن الجامعة ومنسوبيها بأصدق الكلمات عن شعور يشارككمهذه المناسبة، سرورًا وفرحًا وفخرًا بمسيرة أبنائكم الخريجين، وأملاً بنتاجِ غرسِ سنواتٍ مضت حان حصاده اليوم جيلا واعدًاعلى قدرٍ عالٍ من المسؤولية لغدٍ مشرق وضَّاء للجميع بإذن الله أبارك لكم هذا الإنجاز، وأقدر وأثمن ثقتكم بالجامعة ومنسوبيهاومنحها فرصة المساهمة في إعداد أبنائكم،، سائلاً الله عز وجل أن نكون قد وفقنا في ذلك على الوجه المحقق للرؤىوالتطلعات..

الأخوة الأفاضل أعضاء هيئة التدريس والأخوات الفاضلات عضوات هيئة التدريس.. نهج رباني نهجتموه عملاً ومثابرةوإنجاز، قدتم مسيرة التعليم بكل كفاءة وتفان، وأنتم اليوم تفخرون بغراسكم وقد أينعت ثماره على ضفاف النجاح،، نشكركمأبناءً وزملاءً وأولياء أمور،، ولم تزالوا للشكر مستحقين،، ولعظيم الامتنان جديرين..

ختاماً .. باسمي وباسم منسوبي الجامعة أرفع أسمى آيات الشكر وبالغ العرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملكسلمان بن عبدالعزيز،, وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد وزير الدفاع -حفظهمالله- ولشخصكم الكريم يا صاحب السمو ولسمو نائبكم -حفظكم الله- لما حظيت به الجامعة ومؤسسات التعليم العالي ولا تزالمن دعم سخي ورعاية كريمة واهتمام بالغ،، والشكر موصول لصاحب المعالي وقائد مسيرة التعليم الأستاذ الدكتور حمد بنمحمد آل الشيخ على ما نلقى منه من توجيه حكيم ومتابعة مستمرة ،، سائلاً المولى عز وجل أن يكلل المساعي والجهودبالتوفيق والسداد لكل ما فيه خير وصلاح للمجتمع والوطن، كما أسأله تعالى أن ترفل بلادنا دائما وأبدًا بنعمة الأمن والعزةوالتمكين في ظل القيادة الرشيدة..

ثم تسلم سموه درعاً تذكارياً بهذه المناسبة.