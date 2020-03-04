مدير الأمن العام يرأس الاجتماع الثاني للجنة الامنية بالحج

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ترأس معالي مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي الاجتماع الثاني للجنة الامنية بالحج اليوم الاربعاء ٩/ رجب ١٤٤١هـ ، وذلك بمقر الأمن العام بالرياض , واستهل معاليه الاجتماع الذي حضره جميع أعضاء اللجنة الأمنية بكلمة رحب فيها بكافة الأعضاء ناقلاً لهم تحيات وتمنيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا – حفظه الله – بالنجاح والتوفيق في أعمالهم ومهامهم>

كما أكد أن هذا الاجتماع يأتي استكمالاً للتشاور والتباحث والخروج برؤية موحدة لكافة القطاعات الأمنية والعسكرية المشاركة في تقديم الخدمة المثلى لضيوف الرحمن.

وشدد على أهمية التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات المشاركة في أعمال ومهام الحج بما يحقق الأمن والسلامة لحجاج بيت الله الحرام لموسم حج هذا العام 1441هـ.

واستعرض الاجتماع أبرز مستجدات الخطط الأمنية التي يجرى إعدادها والاسترشاد بدروس حج الأعوام الماضية وتطوير مقومات النجاح التي رافقت معظم خطط العام الماضي، إضافة إلى بحث مجمل الاستعدادات لمختلف القطاعات الأمنية المشاركة في تنفيذ المهام الأمنية بالعاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة .

وقد وأقر الاجتماع المهام و الواجبات التي تكفل بإذن الله توفير الأمن والطمأنينة لضيوف الرحمن في أداء مناسكهم في ظل ما سخرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- من إمكانات هائلة ودعم كبير، إضافة إلى استعراض عدد من الطروحات الوقائية التي ترتبط بسلامة الحجيج والتي حددت في أهم جوانبها العمل على أن تكون رحلة الحج مقننة وسهلة وميسرة في جو من السكينة والطمأنينة ، لتبقى ذكرى مميزة ورائعة في ذاكرة الحاج، وتجعله سفيراً ينقل للعالم جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن.