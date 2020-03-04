احدث الأخبار

مصدر مسؤول بوزارة الداخلية: تعليق العمرة مؤقتًا للمواطنين والمقيمين في المملكة
أبرز المواد
 “البيئة” تطلق 30 خدمة إلكترونية جديدة عبر منصة “زراعي”
منوعات
 وزارة العدل تدشن التحول الرقمي للتراخيص العدلية
أبرز المواد
 وزير الصحة : النتائج أظهرت سلامة 51 شخصا من المخالطين للمواطن السعودي المصاب بفيروس كورونا
أبرز المواد
 معرض اليوم العالمي بمدني الجوف يستقبل طلاب المدارس
منطقة الجوف
 مركز التأهيل الشامل بحائل ينظم جلسه شتوية للنزيلات
منطقة حائل
 مدير الأمن العام يرأس الاجتماع الثاني للجنة الامنية بالحج
منطقة الرياض
 أمير القصيم يزور مركز الثامرية ويدشن مشاريع قطاع المياه بتكلفة 102
منطقة القصيم
 أمير الشرقية يرعى حفل تخرج جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل
المنطقة الشرقية
 أمير القصيم يدشن عدداً من المشاريع التنموية بمركز العمار بقيمة 51 مليون ريال
منطقة القصيم
 أمير القصيم يزور محافظة المذنب ويدشن مشاريع تنموية بقيمة 450 مليون ريال
منطقة القصيم
 جامعة القصيم تقيم ورشة العمل الأولى لمنسقي «السجل المهاري» بالكليات
منطقة القصيم
مصدر مسؤول بوزارة الداخلية: تعليق العمرة مؤقتًا للمواطنين والمقيمين في المملكة

مصدر مسؤول بوزارة الداخلية: تعليق العمرة مؤقتًا للمواطنين والمقيمين في المملكة

أبرز المواد
“البيئة” تطلق 30 خدمة إلكترونية جديدة عبر منصة “زراعي”

“البيئة” تطلق 30 خدمة إلكترونية جديدة عبر منصة “زراعي”

منوعات
وزارة العدل تدشن التحول الرقمي للتراخيص العدلية

وزارة العدل تدشن التحول الرقمي للتراخيص العدلية

أبرز المواد
وزير الصحة : النتائج أظهرت سلامة 51 شخصا من المخالطين للمواطن السعودي المصاب بفيروس كورونا

وزير الصحة : النتائج أظهرت سلامة 51 شخصا من المخالطين للمواطن السعودي المصاب بفيروس كورونا

أبرز المواد

مركز التأهيل الشامل بحائل ينظم جلسه شتوية للنزيلات

مركز التأهيل الشامل بحائل ينظم جلسه شتوية للنزيلات
http://almnatiq.net/?p=839173
المناطق - حائل

بدعم وتوجيه من مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحائل الاستاذ فريح العياد أقام مركز التأهيل الشامل بحائل ممثلة في القسم النسائي جلسه شتويه بحديقة المركز ضمن برامجه وأنشطته الموجهة للنزيلات من ذوي الإعاقة، والهادفة إلى بث الفرحة والسرور في نفوسهن وكسر روتين حياتهن اليومية ، ومنحهن الشعور بأنهن بين أهلهن وذويهن .
وحرصت إدارة المركز على أن تكون غالبية المشاركات من المدركات ذهنياً الذين يعون المعنى الحقيقي لمثل هذه البرامج ويتفاعلون معها ومنها جلسات مشوقة مع النزيلات واعداد الطبخات الشعبية كما شاركت النزيلات في الجلسة ، وقدمت لهن العديد من القصص والحكايا الجميلة في بادرة منها نالت استحسان النزيلات بعفويتهن وبراءتهن .

 

روابط ذات صلة

نائب أمير حائل يرعى أعمال مؤتمر السكري والسمنة العالمي 2020 في جامعة حائل

نائب أمير حائل يرعى أعمال مؤتمر السكري والسمنة العالمي 2020 في جامعة حائل
أمير ⁧‫حائل‬⁩ الأمير ⁧‫عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز‬⁩ يفتتح ⁧‫مستشفى شراف‬⁩ بسعة سريرية 125 يحتوى

أمير ⁧‫حائل‬⁩ الأمير ⁧‫عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز‬⁩ يفتتح ⁧‫مستشفى شراف‬⁩ بسعة سريرية 125 يحتوى
أمير حائل يرعى مسابقة هاكثون جامعة حائل ويدعم الفائزين ب 70 ألف ريال

أمير حائل يرعى مسابقة هاكثون جامعة حائل ويدعم الفائزين ب 70 ألف ريال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*