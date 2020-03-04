مركز التأهيل الشامل بحائل ينظم جلسه شتوية للنزيلات

المناطق - حائل

بدعم وتوجيه من مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحائل الاستاذ فريح العياد أقام مركز التأهيل الشامل بحائل ممثلة في القسم النسائي جلسه شتويه بحديقة المركز ضمن برامجه وأنشطته الموجهة للنزيلات من ذوي الإعاقة، والهادفة إلى بث الفرحة والسرور في نفوسهن وكسر روتين حياتهن اليومية ، ومنحهن الشعور بأنهن بين أهلهن وذويهن .

وحرصت إدارة المركز على أن تكون غالبية المشاركات من المدركات ذهنياً الذين يعون المعنى الحقيقي لمثل هذه البرامج ويتفاعلون معها ومنها جلسات مشوقة مع النزيلات واعداد الطبخات الشعبية كما شاركت النزيلات في الجلسة ، وقدمت لهن العديد من القصص والحكايا الجميلة في بادرة منها نالت استحسان النزيلات بعفويتهن وبراءتهن .