احدث الأخبار

“البيئة” تطلق 30 خدمة إلكترونية جديدة عبر منصة “زراعي”
منوعات
 وزارة العدل تدشن التحول الرقمي للتراخيص العدلية
أبرز المواد
 وزير الصحة : النتائج أظهرت سلامة 51 شخصا من المخالطين للمواطن السعودي المصاب بفيروس كورونا
أبرز المواد
 معرض اليوم العالمي بمدني الجوف يستقبل طلاب المدارس
منطقة الجوف
 مركز التأهيل الشامل بحائل ينظم جلسه شتوية للنزيلات
منطقة حائل
 مدير الأمن العام يرأس الاجتماع الثاني للجنة الامنية بالحج
منطقة الرياض
 أمير القصيم يزور مركز الثامرية ويدشن مشاريع قطاع المياه بتكلفة 102
منطقة القصيم
 أمير الشرقية يرعى حفل تخرج جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل
المنطقة الشرقية
 أمير القصيم يدشن عدداً من المشاريع التنموية بمركز العمار بقيمة 51 مليون ريال
منطقة القصيم
 أمير القصيم يزور محافظة المذنب ويدشن مشاريع تنموية بقيمة 450 مليون ريال
منطقة القصيم
 جامعة القصيم تقيم ورشة العمل الأولى لمنسقي «السجل المهاري» بالكليات
منطقة القصيم
 “أبو الأيتام”.. مواطن سعودي سخر حياته لرعاية الأيتام (فيديو)
أبرز المواد
“البيئة” تطلق 30 خدمة إلكترونية جديدة عبر منصة “زراعي”

“البيئة” تطلق 30 خدمة إلكترونية جديدة عبر منصة “زراعي”

منوعات
وزارة العدل تدشن التحول الرقمي للتراخيص العدلية

وزارة العدل تدشن التحول الرقمي للتراخيص العدلية

أبرز المواد
وزير الصحة : النتائج أظهرت سلامة 51 شخصا من المخالطين للمواطن السعودي المصاب بفيروس كورونا

وزير الصحة : النتائج أظهرت سلامة 51 شخصا من المخالطين للمواطن السعودي المصاب بفيروس كورونا

أبرز المواد
معرض اليوم العالمي بمدني الجوف يستقبل طلاب المدارس

معرض اليوم العالمي بمدني الجوف يستقبل طلاب المدارس

منطقة الجوف

معرض اليوم العالمي بمدني الجوف يستقبل طلاب المدارس

معرض اليوم العالمي بمدني الجوف يستقبل طلاب المدارس
http://almnatiq.net/?p=839174
المناطق - الجوف

يواصل المعرض المصاحب لليوم العالمي للدفاع المدني بمنطقة الجوف فعالياته لليوم الثالث ، منذ تدشين سمو أمير المنطقة له في مركز الملك عبدالله الثقافي بمدينة سكاكا .
واستقبل المعرض خلال اليومين الماضيين زواره لعدد من الجهات الحكومية، والتي تركزت على طلاب المدارس ، حيث بلغ عدد زيارات المدارس 12 مدرسةبحضور 208 طلاب .
وتجول الطلاب في أروقة المعرض مستمعين من القائمين عليه لشرح عن محتوياته والآليات المستخدمة وأغراض الاستخدام، كما استمعوا من خلاله الى محاضرات توعوية عن مخاطر الكهرباء التي ساهم فيها المعهد الصناعي الثانوي بالجوف
.
ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والعموم لزيارة المعرض والاستفادة من العروض التوعوية المقامة فيه ، والاستفسار من المختصين المتواجدين فيه عن أية استفسارات تخص السلامة المنزلية وغيرها .

روابط ذات صلة

أمين الجوف يتابع أعمال مختبر الأمانة لفحص منتجات الزيت والزيتون

أمين الجوف يتابع أعمال مختبر الأمانة لفحص منتجات الزيت والزيتون
انطلاق أعمال ندوة ترسيخ القيم في المجتمع السعودي بجامعة الجوف

انطلاق أعمال ندوة ترسيخ القيم في المجتمع السعودي بجامعة الجوف
أمير الجوف يقلد مدير مرور المنطقة رتبته الجديدة

أمير الجوف يقلد مدير مرور المنطقة رتبته الجديدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*