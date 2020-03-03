معرض اليوم العالمي بمدني الجوف يستقبل طلاب المدارس

المناطق - الجوف

يواصل المعرض المصاحب لليوم العالمي للدفاع المدني بمنطقة الجوف فعالياته لليوم الثالث ، منذ تدشين سمو أمير المنطقة له في مركز الملك عبدالله الثقافي بمدينة سكاكا .

واستقبل المعرض خلال اليومين الماضيين زواره لعدد من الجهات الحكومية، والتي تركزت على طلاب المدارس ، حيث بلغ عدد زيارات المدارس 12 مدرسةبحضور 208 طلاب .

وتجول الطلاب في أروقة المعرض مستمعين من القائمين عليه لشرح عن محتوياته والآليات المستخدمة وأغراض الاستخدام، كما استمعوا من خلاله الى محاضرات توعوية عن مخاطر الكهرباء التي ساهم فيها المعهد الصناعي الثانوي بالجوف

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ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والعموم لزيارة المعرض والاستفادة من العروض التوعوية المقامة فيه ، والاستفسار من المختصين المتواجدين فيه عن أية استفسارات تخص السلامة المنزلية وغيرها .