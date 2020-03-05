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رويترز: إتهام موظفة لغويّة في وزارة الدفاع الأمريكية بتسريب معلومات سرية لشخصية مرتبطة بحزب الله

رويترز: إتهام موظفة لغويّة في وزارة الدفاع الأمريكية بتسريب معلومات سرية لشخصية مرتبطة بحزب الله

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رويترز: إتهام موظفة لغويّة في وزارة الدفاع الأمريكية بتسريب معلومات سرية لشخصية مرتبطة بحزب الله

رويترز: إتهام موظفة لغويّة في وزارة الدفاع الأمريكية بتسريب معلومات سرية لشخصية مرتبطة بحزب الله
http://almnatiq.net/?p=839187
المناطق - الرياض

قالت الحكومة الأمريكية يوم الأربعاء أنها اتهمت موظفة لغوية في وزارة الدفاع بتسريبها لمعلومات سرية لشخصية أجنبية مرتبطة بحزب الله اللبناني، وكشفها لأسماء مصادر أمريكية مهمة.

وتم القبض على مريم طه طومسون، ذات الـ61 عاماً في روتشستر على أيدي عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي في قاعدة عسكرية في أربيل، العراق، بتاريخ 27/فبراير.

وقال جون ديمرز، مساعد مُدعي عام وزارة العدل لشؤون الأمن القومي في بيان له “أثناء التواجد في منقطة خاضعة للحرب، اتُهمت المُدعى عليها بتسريب معلومات قومية دفاعية حساسة متضمنة أسماءً لشخصيات تعاونت مع الولايات المتحدة الأمريكية، لشخصية لبنانية مقيمة في الخارج”.

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