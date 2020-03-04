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الكويت تخفض أسعار الفائدة “في ضوء آثار كورونا”

الكويت تخفض أسعار الفائدة “في ضوء آثار كورونا”
http://almnatiq.net/?p=839213
المناطق _ الرياض

أكد بنك الكويت المركزي اليوم الأربعاء، تخفيض سعر الخصم بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 2.5 في المئة من 2.75 بالمئة لتعزيز النمو حسب “صحيفة مال”.

وأشار البنك في بيانه إلى أن هذه الخطوة جاءت في ضوء قراءته لآثار فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، والتطورات الاقتصادية والمالية والمصرفية المحلية والعالمية، واتجاهات أسعار الفائدة على العملات العالمية
واتجه البنك المركزي السعودي، يوم الثلاثاء الماضي، بالإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، لخفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس

وأوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي في موقعها الإلكتروني: في ضوء التطورات العالمية، قررت المؤسسة خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء بواقع 50 نقطة أساس من 2.25% إلى 1.75% ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بواقع 50 نقطة أساس من 1.75% إلى 1.25%

وفي وقت سابق، قرَّر البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، خفض أسعار الفائدة على شهادات الإيداع بمقدار 50 نقطة أساس

ويأتي القرار أيضًا اتساقًا مع قرار استثنائي مماثل اتخذه بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة بنحو 50 نقطة أساس على الإيداعات المقوَّمة بالدولار.

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