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مصر تمنع دخول القطريين بسبب “كورونا”

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مصر تمنع دخول القطريين بسبب “كورونا”

مصر تمنع دخول القطريين بسبب “كورونا”
http://almnatiq.net/?p=839219
المناطق _ الرياض

أعلنت مصر، اليوم، منع دخول القطريين؛ بسبب مخاوف من “كورونا”، بدءاً من 6 مارس الجاري وحتى إشعار آخر.

وتفصيلاً، عقد مجلس الوزراء المصري اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي الحرص على المُتابعة الدورية لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للتعامل مع فيروس “كورونا” المُستجد، والكشف عن الجهود المبذولة، وكذا الإعلان في إطار من الشفافية عن الحالات المشتبه بها أو الحالات التي أثبتت التحاليل سلبيتها أو إيجابيتها.

وشدد رئيس الوزراء قائلاً: “كما أكدنا من قبل، لن نخفى شيئاً، وليس لنا مصلحة في إخفاء أي معلومة، فالحكومة تُطبق المعايير التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية، وهناك تنسيق كامل مع المنظمة في إجراءات مواجهة هذا الفيروس العالمي”.

ووفق “اليوم السابع”، قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه في ضوء ما قررته دولة قطر من حظر دخول المُسافرين من الحاملين للجنسية المصرية، والقادمين عن طريق نقاط وسيطة، وكذا جميع المُسافرين الحاملين للجنسية المصرية، حتى في حالة حملهم لإقامة سارية في دولة قطر، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس “كورونا”، فقد تقرر تطبيق مبدأ المُعاملة بالمثل، وحظر دخول المُواطنين القطريين، والقادمين عن طريق نقاط وسيطة، وكذا جميع المُسافرين الحاملين للجنسية القطرية، حتى في حالة حملهم لإقامة سارية في مصر، ابتداءً من بداية يوم الجمعة 6 مارس، وحتى إشعار آخر، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس “كورونا” المستجد.

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