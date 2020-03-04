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أمير منطقة الرياض يزور وادي الدواسر غدٍ الخميس

أمير منطقة الرياض يزور وادي الدواسر غدٍ الخميس
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وادي الدواسر _ مبارك الدوسري

يقوم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يوم غدٍ الخميس بزيارة لمحافظة وادي الدواسر, للقاء المواطنين والوقوف على عدد من المشاريع التنموية ، كما سيلتقي سموه بمسئولي المحافظة ورؤساء المراكز ويعقد اجتماعاً بأعضاء المجلسين المحلي والبلدي للاستماع إلى مطالب واحتياجات المحافظة  .

وقد أعرب محافظ وادي الدواسر فهد بن عبد الله المسعود بهذه المناسبة عن بالغ سروره واعتزازه بهذه الزيارة التاريخية لسمو أمير منطقة الرياض, حيث قال : زيارة سمو أمير المنطقة إلى محافظة وادي الدواسر تأكيد للرعاية الكريمة التي يحظى بها الشعب من قيادته الرشيدة ، وقد ارتسمت مشاعر البهجة والسرور على محيا جميع أبناء المحافظة منذ اللحظات الأولى التي علموا فيها بتلك الزيارة التي ألبستنا جميعاً حلة من الفخر والاعتزاز، فقد عودنا ولاة أمرنا منذ عهد الملك عبد العزيز – طيب الله ثراه – وحتى هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – على القيام بمثل تلك الزيارات التي تهدف إلى تلمس احتياجات المواطنين في محافظاتهم والاطلاع عن كثب على ما وصلت إليه تلك المحافظات من تقدم وازدهار في مختلف المجالات ، إضافة إلى التوجيه والدعم لمختلف قطاعات الدولة للمضي بها قدماً تجاه العمل الجاد بما يحقق معه آمال وتطلعات القيادة الرشيدة وأبناء شعبهم ، ومما يبهج الصدر في هذه الزيارة هو تدشين العديد من المشاريع التنموية والخدمية والتي ستضيف للمحافظة مزيداً من التطور والازدهار بإذن الله  ، مؤكداً أن زيارة سموه للمرة الثانية إلى محافظة وادي الدواسر منذ توليه إمارة منطقة الرياض ، تدل على حرص سموه على الوقوف بنفسه على كل صغيرة وكبيرة في محافظات المنطقة ، والوقوف على المشاريع التي يدشنها عند زيارته إلى المحافظات وتلمس احتياجات المواطنين ومعرفة آراؤهم وتطلعاتهم بما يسهم في تنمية وتقدم وازدهار هذه البلاد المباركة.

من جانبه قال وكيل محافظة وادي الدواسر الدكتور أحمد بن سعيد العلم : إن محافظة وادي الدواسر تستقبل بكل معاني الحب ومشاعر البهجة والفرح والسرور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، الذي يزور محافظة وادي الدواسر للمرة الثانية منذ توليه إمارة منطقة الرياض ، وتستقبل المحافظة أمير المنطقة بكل مشاعر الفرح والسرور ، كون تلك الزيارة بإذن الله ستكون مقدم سعد وخير وعطاء للمحافظة وأهلها ، مُشيراً الى إن زيارة سموه تمثل أقوى معاني التواصل والتلاحم والترابط بين القيادة الرشيدة والشعب الوفي، وتؤكد مدى الاهتمام الذي تحظى به المحافظة من أميرها المحبوب، وليس أدل على ذلك من تكبد سموه عناء السفر للوقوف ميدانياً على مستوى الخدمات وتطلعات الأهالي، والاجتماعات مع المسؤولين، يستمع إليهم ويحقق أماني المواطنين ويدشن مشاريعهم ، حيث شهدت المحافظة العديد من المشروعات التي تم تدشينها في عهده والتي عادت بالنفع للمواطن والمقيم ، داعين الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الحكيمة.

 

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