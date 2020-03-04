سمو نائب أمير منطقة جازان يطلع على خطة التعداد السكاني 2020 بالمنطقة

جازان _ فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم، مشرف التعداد السكاني بمنطقة جازان علي الحمدي وأعضاء فريق التعداد السكاني بالمنطقة.

واطلع سموه في مستهل اللقاء على خطة تعداد السعودي 2020 م في المنطقة وأخر الاستعدادات التي سيتم تنفيذها لإعمال التعداد بمدن ومحافظات ومراكز وقرى المنطقة ،مشيداً سموه بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة للإحصاء في تقديم بيانات وإحصاءات محدثة لكافة الجهات الحكومية.

وأكد سمو نائب أمير منطقة جازان دعم إمارة المنطقة لجميع أعمال فريق التعداد السكاني ، موجهاً سموه مختلف الجهات الحكومية وتسخير كافة الإمكانات والتعاون التام مع أعضاء الفريق لتقديم كل ما يضمن إنجاح أعمالهم , إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بتقديم كل ما يحقق التنمية الشاملة والراحة والرفاهية والأمن للمواطن والمقيم , متمنياً سموه التوفيق والسداد لفريق التعداد في القيام بالمهام المناطة بهم على أفضل وجه.

من جهته أعرب مدير فريق التعديد بمنطقة جازان عن سعادته وكافة زملائه أعضاء الفريق بلقاء سمو نائب أمير المنطقة وما استمعوا إليه من توجيهات تؤكد أهمية التعداد ومخرجاته التي ستعود بالنفع والفائدة على تنمية الوطن وفاهة ورغد عيش المواطن.