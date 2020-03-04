سلطان عمان يستقبل سمو الأمير خالد بن سلمان

المناطق _ الرياض

استقبل جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان في مسقط اليوم , صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع ، في إطار زيارته الرسمية لسلطنة عُمان.

ونقل سموه خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله- ، لجلالة سلطان عمان.

كما جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع المملكة العربية السعودية بسلطنة عمان، وبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك .

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين بمسقط عيد بن محمد الثقفي والوفد الرسمي المرافق لسمو نائب وزير الدفاع، كما حضره من الجانب العماني معالي وزير ديوان البلاط السلطاني خالد بن هلال البوسعيدي.

‏‎كما أقام معالي الفريق الأول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني مأدبة غداء على شرف سمو نائب وزير الدفاع ‏‎والوفد الرسمي المرافق لسموه الكريم.

‏‎وكان سمو الأمير خالد بن سلمان قد وصل سلطنة عمان في وقت سابق صباح اليوم، حيث كان في استقباله معالي وزير ديوان البلاط السلطاني خالد بن هلال البوسعيدي وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان عيد الثقفي والملحق العسكري العميد البحري الركن عبدالله الشدي وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

‏‎هذا وقد غادر سمو نائب وزير الدفاع والوفد المرافق له مساء اليوم سلطنة عمان متوجهًا إلى المملكة وكان في وداع سموه عدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.