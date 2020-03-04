عقد شراكة بين فرع وزارة الموارد البشرية بالباحة والمركز الإعلامي

المناطق _ الباحة

استقبل مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الباحة الأستاذ شايق بن محمد الشايق رئيس المركز الإعلامي بمنطقة الباحة الأستاذ جمعان بن علي الكرت صباح اليوم الأربعاء بحضور مستشار المدير العام الأستاذ جمعان بن محمد الزهراني ومدير المسؤولية الاجتماعية الأستاذ عمير الغامدي ومدير مركز التنمية الاجتماعية بالباحة الأستاذ خالد مطر الزهراني ومنسق العلاقات العامه بالفرع الأستاذ صالح بن عبدالخالق القادري ، وأشار الأستاذ شايق الشايق في افتتاحية حديثه إلى أهمية الإعلام كشريك أساس في التنمية مبينا الدور الذي يقوم به فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من مبادرات وشراكات مجتمعية تصب في مصلح الوطن وأبدى استعداد إدارته عقد شراكة مجتمعية مع المركز الإعلامي بالباحة من أجل تحقيق أهداف مشتركة مع المركز الإعلامي ممثلا بمديره جمعان الكرت وقد عبر الأستاذ جمعان نيابة عن إعلاميي وإعلاميات منطقة الباحة عن شكرهم وتقديرهم الجهود التي يقوم بها الفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالباحة وذلك في ظل النهضة التي يشهدها وطننا في كافة المجالات، وقال الكرت بأن من أهداف المركز الإعلامي التعاون مع جميع الإدارات الحكومية في منطقة الباحة بهدف إبراز الوجه الحضاري والثقافي والاقتصادي والاجتماعي والتنموي في المنطقة وأضاف بأن ذلك يأتي بتوجيه كريم من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة قائد التنمية في المنطقة، وقال الكرت بأن أهالي الباحة يثمنون الجهود الكبيرة التي يقوم بها سموه وما هذا الحراك التنموي الذي تشهده منطقة الباحة والزيارات المكثفة التي يقوم بها معالي الوزراء لمنطقة الباحة إلا دليل على ما يوليه سموه من اهتمام بمنطقة الباحة وحرص على تحقيق تنمية متكاملة في جميع الخدمات، بعد ذلك تداول الحاضرون إجراءات وضع الصيغة لعقد شراكة بين فرع وزارة الموارد البشرية والمركز الإعلامي تحقيقاً للا هداف المشتركة