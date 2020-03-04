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لجنة التنمية السياحية بالوجه تعقد اجتماعها الدوري

لجنة التنمية السياحية بالوجه تعقد اجتماعها الدوري

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لجنة التنمية السياحية بالوجه تعقد اجتماعها الدوري

لجنة التنمية السياحية بالوجه تعقد اجتماعها الدوري
http://almnatiq.net/?p=839242
تبوك _ علي العميري
عقدت لجنة التنمية السياحية بمحافظة الوجه اليوم اجتماعها الدوري برئاسة محافظ الوجه المكلف وبحضور رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة يوسف بن صابر الثبيتي بحضور أعضاء اللجنة ومندوب من ميدان الوجه لسباقات الهجن وذلك بصالة الاجتماعات بالمحافظة.
وأوضح المتحدث الاعلامي للجنة ناصر بن طليحة أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من البنود المدرجة في جدول الأعمال واتخذت اللجنة بشأنها عدداً من التوصيات المناسبة منها آلية المشاركة بمهرجان ختامي الوجه 2020 لسباقات الهجن والإعداد المبكر للمهرجانات الترفيهية والتسويقية.
وأكد محافظ الوجه المكلف أن محافظة الوجه تمتلك مقومات سياحية وطبيعية وتراثية وتاريخية التي ستسهم بمشيئة الله في مسيرة التنمية والبناء بما يتوافق مع رؤية 2030

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