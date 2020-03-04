مسؤولي وادي الدواسر يعبرون عن مشاعرهم بمناسبة زيارة أمير الرياض

وادي الدواسر _ مبارك الدوسري

رحب عدد من مدراء ورؤساء الجهات الحكومية عن مشاعر الفرح والسرور بمقدم سمو أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز – يحفظه الله – لمحافظة وادي الدواسر ، يوم غدٍ الخميس مؤكدين أنها زيارة تاريخية ، تترجم عمق الترابط بين المواطن والقيادة .

حيث قال مدير الزراعة المهندس محمد بن سعد بن ذيب : تتجلى أروع صور التلاحم و الولاء الصادق للقيادة في مثل هذه الزيارات الميمونة ، وأن زيارة سمو أمير منطقة الرياض إلى محافظة وادي الدواسر تحمل في طياتها معاني كثيرة من العطاء ، وما تدشين سموه لعدد من المشاريع التنموية إلا تجسيد للرعاية الكريمة التي يوليها ـ يحفظه الله ـ للمحافظة .

وأعرب الرئيس التنفيذي للغرفة التجارية ماجد بن حسن ال ناهش عن سعادته وأبناء المحافظة بزيارة سمو أمير المنطقة التي تبرهن على الحرص الدائم والرعاية المستمرة من ولاة أمرنا ـ يرعاهم الله ـ لجميع أبناء شعبهم ، لتلمس احتياجاتهم وتحقيق تطلعاتهم ، والإطلاع على مسيرة التنمية في كل ناحية من بلادنا . .

وأكد مدير مكتب السياحة متعب بن مترك بن قويد بأن هذه الزيارة هي زيارة خير وبركة تأتي في ظل اهتمام القيادة الرشيدة بتلمس احتياجات المواطنين أينما كانوا لتحقيق الرخاء والتطور كأولويات ركزت عليها خطط التنمية المختلفة.

وثمن مدير مكتب العمل مناحي بن محمد القحطاني هذه الزيارة المباركة لسمو أمير منطقة الرياض ولقاءه مسئولي وأبناء محافظة وادي الدواسر لاستشراف واقع المحافظة ومستقبلها والاستماع لمطالبهم وتدشين عدد من المشاريع التنموية والخدمية ، في ظل دعم سخي من القيادة الرشيدة التي عودتنا على تفقد أحوال أبناء شعبهم وتحقيق تطلعاتهم.

وبين مدير الاحوال المدنية مناحي بن محمد آل ناهش أن هذه الزيارة للمحافظة تأتي حرصا من سموه والقيادة الرشيدة لتلمس حاجات المواطنين والنهوض بمدن المملكة دون استثناء.

فيما أعرب رئيس المجلس البلدي ابراهيم بن مفرج آل هدران عن مشاعر الغبطة والسرور في لقاء سمو أمير منطقة الرياض وزيارته للمحافظة والتي تشرف وتسعد بهذه الزيارة الكريمة التي تعانق فيها حب الوطن وقيادته في أرقى المشاعر الوطنية.

وقال رجل الأعمال وعضو المجلس البلدي عبدالله بن محمد حصوان بن قويد قال ان مما انعم الله به علينا في هذه الدولة المباركة هي تلك العلاقات الوطيدة بين القيادة والشعب وما زيارة سمو أمير المنطقة الا دليل قاطع على تلمس الاحتياجات التي تسهم في استقرار المواطن ودعم اوجه سبل الحياة الهانئة , مؤكداً ان محافظة وادي الدواسر وهي ترتدي حُلة استقبال اميرها ليتطلع ساكنيها لكثير من الآمال التي تحدوهم لوجود بعض الجوانب الخدمية التي طالما كثر الحديث عنها ويتحتم استحداثها.

وتحدث مدير مركز التنمية الاجتماعية خلف بن محمد بن قويد عن الزيارة بقوله : نبتهج جميعاً بزيارة سمو أمير المنطقة التي نستشرف من خلاها مستقبل واعد للمحافظة ونمائها وتطورها ، فوقوف سموه على أرض الواقع واطلاعه من المكان سينعكس على تحقيق مطالب الأهالي الذين لم تسعهم الفرحة بمقدمه يحفظه الله .سائلاً المولى سبحانه أن يجعل حاضر ومستقبل وطننا العزيز مليئاً بالمسرات ، وأن يديم علينا الأمن والأمان .

وقال مدير المكتب الزراعي محمد بن منصور آل قطيم لا شك ان زيارة امير منطقة الرياض لمحافظة وادي الدواسر ، زيارة غالية على قلوب ابناء المحافظة وهي مناسبة كريمة يتطلع فيها ابناء المحافظة للقاء اميرهم المحبوب وهي زيارة تحمل في طياتها الكثير من بشائر الخير والعطاء لابناء هذه المحافظة ، وما نراه ونشاهده من انجازات تنموية وخدمات كبيرة ووافية من الدولة اعزها الله شملت كافة مناحي الحياة من خدمات بلدية وصحية وتعليمية تحققت ولله الحمد برعاية ودعم امير المنطقة والذي يحرص على الدوام على تفقد حاجات المواطن في المنطقة من خلال هذه الزيارة .

وقال مدير مستشفى وادي الدواسر العام ياسر بن عبدالله آل شملان ان الأمير فيصل بن بندر هو امتداد حيٌّ مشرق لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ حيث تبرز رغباتهم بأولوية في التنمية لكل مواطن وكل منطقة ومحافظة وهجرة وقرية في المملكة، واستغلال الموارد كلها وتوجيهها للبناء، بالصورة الحقيقية والصحيحة مقرونة بميادين ميدانية، التقصير فيها غير مقبول، والمزايدة في المثالية لا لزوم لها، بدروس قيادية خيِّرة ورائعة تستحق الثناء والعرفان والحب والامتنان .

فيما أكد مدير مكتب محافظ وادي الدواسر طارق الحربي أننا ننعم ولله الحمد بالأمن والأمان والرخاء في وطن العزة والشموخ بقيادة خادم الحرمين الشريفين ، وسمو ولي عهده الأمين ـ يحفظهم الله جميعاً ـ الذين عودونا على رعايتهم الكريمة بزيارة المناطق والمحافظات ، وما زيارة سمو أمير منطقة الرياض لمحافظات المنطقة ومنها محافظة وادي الدواسر إلا شاهد حي على ذلك الاهتمام وتلك الرعاية .

من جانبه قال سكرتير محافظ وادي الدواسر فهد مشوط المروان يطيب لي ونحن نصطف اليوم صفاً واحداً لاستقبال سمو أمير منطقة الرياض في زيارته لمحافظة وادي الدواسر أن أرحب بسموه الكريم ، في زيارته الكريمة التي نهجها ولاة أمرنا ـ يحفهم الله ـ في وسيلة مباشرة للتواصل مع المواطنين في محافظاتهم والوقوف على مطالبهم والاستماع لآرائهم من خلال مجالسهم البلدية والمحلية . أدام الله على بلادنا أمنها ورخائها في ظل قيادتها الحكيمة .

وفي ذات السياق قال مساعد رئيس تحرير صحيفة وادي الدواسر فالح حسن الدوسري نتقدم بأسمى عبارات الحب والولاء لقيادتنا الرشيدة ، ونسعد بمقدم أمير منطقتنا الغالي في زيارته التفقدية لمحافظة وادي الدواسر في ظل رعايته الدائمة لأبناء المنطقة . وكلنا شوق للقاء سموه في فرحة عمت أرجاء المحافظة التي لبست ثوب الفخر والاعتزاز بمقدمه الكريم .